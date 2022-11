Palina Rojinski, 1985 in Leningrad geboren, seit 1991 in Berlin, schaut gern in die Sterne

von Stephan Seiler Die Moderatorin Palina Rojinski wird nun Astrologin. Wir sehen nur Sterne und fragen: Warum?

Frau Rojinski, bisher gaben Sie als Beruf gern "Irgendwas mit Medien" an. Ändern Sie das nun ab in "Irgendwas mit Sternen"?

Das gefällt mir, passt gut, weil ich die Astrologie für alle zugänglich machen möchte. Ich glaube, das Genre braucht eine kleine Auffrischung. Das, was gerade am Himmel passiert, möchte ich ins Real Life übersetzen.

Sie sagen, Astrologie sei Ihr Wetterbericht. Was soll das heißen?

Wenn ich Bescheid weiß, wie die Sterne gerade wirken, gibt mir das eine gewisse Ruhe, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Ich bin entspannter und gefasster, habe mehr Kapazität für die wirklich wichtigen Dinge.