Palina Rojinskis Präferenzen im Nachtleben liegen mittlerweile eher im gemütlichen Bereich. In einem Interview mit der "Bild" hat die Moderatorin und Schauspielerin (34, "Willkommen bei den Hartmanns") verraten, wie sie ihre Abende am liebsten gestaltet: "Am Wochenende gehe ich lieber essen, anschließend vielleicht noch in eine Bar." Doch auch das Tanzbein schwingt sie ab und an noch gerne: "Ich liebe es zu tanzen und in Berlin haben wir nun mal viele gute DJs und Partys. Hin und wieder ausgehen muss also mal drin sein, aber nicht mehr so lange wie früher."

Bezüglich ihres Liebeslebens hat Rojinski klare Vorstellungen, wer in die engere Auswahl kommt. Unangenehmen Überraschungen beugt sie vor: "Wenn ich mich mit jemanden für ein Date treffe, kenne ich die Person schon ein bisschen, damit wird es sowieso nicht zu einem Desaster. Denn so viel Menschenkenntnis habe ich mit Mitte 30 schon, um mich nicht auf einen Vollidioten einzulassen."

Wenn die gebürtige Russin einmal aus Berlin wegziehen sollte, dann will sie "gern mal nach New York oder Los Angeles". Auch ihre Geburtsstadt Sankt Petersburg besucht sie "mindestens einmal im Jahr". "Trotzdem sehe ich mich als Berlinerin, weil ich hier schon seit meinem sechsten Lebensjahr wohne", so Rojnski.