Til Schweiger

Til Schweiger



"Was sich zuerst verändern muss, ist, dass die Leute die Schnauze halten, die so etwas sagen wie: 'Wer 20 Jahre keine Anzeige gemacht hat, der soll jetzt mal die Klappe halten, das ist eh verjährt.' Erstens darf sexueller Missbrauch gar nicht verjähren, finde ich, und eigentlich müsste man den Leuten mehr verklickern, was in einem Opfer vorgeht, das missbraucht worden ist und was für ein lebenslanges Trauma daraus entsteht. Denn genau diese Haltung ist es ja, die den Opfern zeigt, das sie nichts sagen dürfen. Das finde ich zum Kotzen."



Mehr