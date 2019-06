Sommer, Sonne, Eis und Stil: Anlässlich des 30. Geburtstages von Magnum-Eis haben sich Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (34, "Willkommen bei den Hartmanns") und Influencer Riccardo Simonetti (26) ein paar Gedanken über die schönste Zeit des Jahres gemacht. Am Rande der Eröffnung des "Magnum House of Play", einer Popup-Eis-Erlebniswelt (20.-23.6. in Berlin), in dem Besucher unter anderem ihre eigenen Eis-Kreationen gestalten können, sprachen die beiden über Urlaubspläne und Hitze-Tipps.

Die schönste Sommerbeschäftigung für Simonetti wird dieses Jahr sein, mit seinem neuen Cabrio durch das heiße Berlin zu düsen: "Ein Traum, der wahr wird!" Rojinski hat ein anderes Fortbewegungsmittel zu ihrem Liebling erkoren: "Ich freue mich darauf, mit meinen Freunden Boot zu fahren in Berlin am See." Ihre Sommerausrüstung: Ein Ansteckventilator fürs Handy, ein Schwimmring in Donut-Form, ein Wasserspray, bunte Kleidung - "und ein Eiswürfel im Nacken".

Eis und Seide gegen die Hitze

Snack- und Getränketipps gegen den Schweiß haben die beiden auch auf Lager: Riccardo isst am liebsten Wassermelone mit Mozzarella - "das schmeckt herrlich frisch". Statt Alkohol gibt es bei ihm ein Wasser "mit ordentlich Eis und Limettensaft". Und natürlich auch "eiskaltes Eis - das war schon als Kind eine Schwäche von mir, das gönne ich mir aber auch heute immer noch gerne", ergänzt Simonetti.

Auch die Moderatorin träumt im Sommer nur von Sprudelwasser mit Zitrone und Eis. Großer Fan ist die in Russland geborene Schauspielerin während der Hitze von einer russischen Spezialität: kalte Okroschka-Suppe. "Aber ganz ehrlich: Burger und Pommes kommen auch immer mal wieder dazwischen."

Sommerzeit ist auch Urlaubszeit: Palina fährt mit Freunden nach Ibiza - "wobei da immer die Gefahr groß ist, nicht zur Ruhe zu kommen." Riccardo zieht es etwas weiter weg: "Los Angeles ist meine absolute Lieblingsstadt." Fehlt nur noch das richtige Sommer-Outfit: Während Palina sich im Interview vor allem darüber freut, dass sie als Frau luftige Kleidchen anziehen kann, hat Riccardo einen echten Fashion-Tipp gegen die Hitze für alle: "Seide tragen. Das ist luftig, sieht elegant aus und kühlt."