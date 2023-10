Auch 25 Jahre nach der Scheidung trauert "Baywatch"-Star Pamela Anderson noch ihrer Ehe mit dem Skandal-Rocker Tommy Lee nach.

Schauspielerin Pamela Anderson (56) und Rockmusiker Tommy Lee (60) waren das Skandal-Paar der Neunzigerjahre. Ihre Ehe war so wild wie kurz: Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1995 verbrachten sie nur drei gemeinsame Jahre, bis die Beziehung wieder in die Brüche ging und 1998 die Scheidung erfolgte. Den denkwürdigen Höhepunkt dieser turbulenten Liaison bildete der sogenannte "Sextape-Skandal", bei dem ein privat gedrehtes Amateur-Porno-Video der beiden unfreiwillig an die Öffentlichkeit kam. Nach der Scheidung wanderte Lee sogar für vier Monate hinter Gitter, nachdem Anderson ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte.

"Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet"

In einem Interview mit "Bild" verriet die Schauspielerin, dass sie der Ehe mit dem Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Mötley Crüe trotz allem immer noch nachtrauere. Dort sagte sie: "Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet und Tommy wäre noch mein Mann. Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte."

Derzeit habe sie nur wenig Kontakt mit ihrem Ex, nur über ihre gemeinsamen Söhne Brandon (27) und Dylan (25) bleibe eine Verbindung bestehen. "Aber wir haben beide unser eigenes Leben", so Anderson. "Tommy ist glücklich verheiratet, sieht unsere Jungs regelmäßig. Und das Wichtigste: Er hat einen Platz in meinem Herzen."

Kein Glück mit ihren zahlreichen Ehen

Nach der Scheidung von Tommy Lee folgten mehrere weitere Ehen, die jedoch ebenfalls nicht von langer Dauer waren. Ihre Ehe mit dem Musiker Kid Rock (52) hielt nur ein knappes Jahr, ihre beiden Ehen mit dem Produzenten Rick Salomon (55) jeweils nur rund sechs Monate und die Ehe mit dem Filmproduzenten Jon Peters (78) sogar nur zehn Tage.

"Ich glaube immer noch an die Liebe"

Trotz all dieser Beziehungskatastrophen glaube sie immer noch an die Liebe. "Aber ich glaube auch daran", so Anderson, "dass sie dich nur findet, wenn du nicht danach suchst. Und aktuell bin ich auch nicht an einem neuen Mann interessiert."