Ausschnitt aus der Netflix Produktion "Pamela, a love story", die sich dem Leben von Schauspielerin Pamela Anderson widmet und am 31.01.2023 erscheint

"Soll ich mir was anziehen?": stern-Reporter erinnert sich an seine Begegnung mit Pamela Anderson

von Jochen Siemens In der Netflix-Dokumentation "Pamela, eine Liebesgeschichte" berichtet Pamela Anderson über die Schattenseite ihres Ruhms. Hier erzählt Jochen Siemens, wie er die junge Pamela Anderson in den Neunziger Jahren bei mehreren Begegnungen als stern-Reporter erlebte.

Sie fragt: "Stört es dich? Soll ich mir was anziehen?" Schöner Satz, um sich an eine Begegnung mit Pamela Anderson zu erinnern. Und es war wirklich so.