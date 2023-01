Jon Peters, Ex-Partner von Pamela Anderson, will ihr eine große Summe vererben. "Ob sie es braucht oder nicht", sagt der Filmproduzent. Die beiden sind voller Lobes füreinander.

Filmproduzent Jon Peters, ein Ex-Partner von Pamela Anderson, hinterlässt der Schauspielerin in seinem Testament eine große Summe. Die beiden waren im Jahr 2020 für zwölf Tage verheiratet. So machte es zumindest den Anschein, später stellte sie allerdings klar, dass sie nie legal verheiratet waren, aber Freunde blieben.

In einem neuen Interview mit "Variety" sagte Anderson über Peters: "Er ist großartig und hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich liebe ihn über alles." Auch der 77-Jährige schwärmte und verriet dem Magazin: "Ich werde Pamela immer lieben, sie ist immer in meinem Herzen. Tatsächlich habe ich ihr zehn Millionen Dollar in meinem Testament vermacht. Und das weiß sie nicht einmal. Niemand weiß das. Ich sage es nun zum ersten Mal vor Ihnen. Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen. Das ist also für sie, ob sie es braucht oder nicht."

Pamela Anderson und Jon Peters: Eheschließung abgesagt

Nach ihrer überraschenden Hochzeit im Jahr 2020 sagte Peters dem "The Hollywood Reporter": "Pamela hat nie ihr volles Potenzial als Künstlerin gesehen. Sie muss noch richtig glänzen. Es steckt viel mehr in ihr, als man auf den ersten Blick sieht, sonst würde ich sie nicht so sehr lieben. Es gibt überall schöne Mädchen. Ich könnte mir eine aussuchen, aber seit 35 Jahren will ich nur Pamela. Sie macht mich wild – auf eine gute Art. Sie inspiriert mich. Ich beschütze sie und behandle sie so, wie sie es verdient, behandelt zu werden."

Einige Tage später bestätigte Anderson ebenfalls dem "The Hollywood Reporter", dass sie die Eheschließung abgesagt und nie formale Papiere eingereicht haben. "Das Leben ist eine Reise und die Liebe ist ein Prozess", sagte sie damals. "Mit dieser universellen Wahrheit im Hinterkopf haben wir gemeinsam beschlossen, die Formalisierung unserer Heiratsurkunde zu verschieben und unser Vertrauen in den Prozess zu setzen. Danke, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren."

Später in diesem Jahr beteuerte Anderson, dass sie "nie legal mit Peters verheiratet" war, und fügte in einer Erklärung in den sozialen Medien hinzu, dass Peters ein "lebenslanger Familienfreund" sei. Sie fügte hinzu: "Nichts für ungut – keine Ehe, keine Scheidung... nur ein bizarres Theateressen."

So lebt Pamela Anderson heute

Die 55-jährige Pamela Anderson hat zwei Söhne, Brandon und Dylan mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee, den sie 1995 heiratete. Sie heiratete auch Kid Rock und Rick Salomon (sie heirateten zweimal, aber eine der Ehen wurde annulliert) und Dan Hayhurst (die Ehe hielt weniger als ein Jahr und endete 2021).

Dan Hayhurst auf ihrem Anwesen in Vancouver Island. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte An Weihnachten hat Pamela Anderson zum sechsten Mal geheiratet. Sie ehelichte den Kanadierauf ihrem Anwesen in Vancouver Island. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte exklusive Fotos des Brautpaares . Anderson und Hayhurst sollen sich im vergangenen Jahr zu Beginn des Lockdowns kennengelernt haben und seitdem ein Paar sein. "Ich habe auf dem Grundstück geheiratet, das ich vor 25 Jahren von meinen Großeltern gekauft habe, hier haben meine Eltern geheiratet und sie sind immer noch zusammen. Ich habe das Gefühl, dass sich der Kreis geschlossen hat", sagte die 53-Jährige. Doch jetzt erhebt Hayhursts Ex-Partnerin Carey schwere Vorwürfe. Anderson habe ihr den Mann ausgespannt, behauptet die 42-Jährige. Er sei auch kein Leibwächter, sondern ein Handwerker, den Anderson für Arbeiten auf ihrem Anwesen engagiert hätte. Bei dieser Gelegenheit soll sich die Schauspielerin in den 40-Jährigen verliebt haben.

Derzeit ist sie Single und lebt im ehemaligen Farmhaus ihrer Großeltern auf Vancouver Island, umgeben von ihren fünf Hunden, ihren geliebten Büchern, ihrem Garten und dem Meer.