Pamela Anderson, enge Vertraute des WikiLeaks-Gründers, reagiert auf Instagram auf die neuesten Entwicklungen mit philosophischen Gedanken.

Nachdem ein Londoner Gericht den Antrag auf Freilassung gegen Kaution von WikiLeaks-Gründer Julian Assange (49) abgelehnt hat, reagierte Pamela Anderson (53) mit einem philosophischen Text auf ihrem Instagram-Kanal. Das Schwarz-Weiß-Bild, auf dem die Schauspielerin gedankenverloren in die Ferne blickt, begleiten Gedanken über Politik und freie Presse, die ihren Ansatz in den Schriften von Hannah Arendt (1906 - 1975, "Die Freiheit, frei zu sein") finden.

"In dem Moment, in dem wir keine freie Presse mehr haben, kann alles passieren. Was es einer totalitären oder einer anderen Diktatur ermöglicht, zu herrschen, ist, dass die Menschen nicht informiert sind; Wie kann man eine Meinung haben, wenn man nicht informiert ist?", fragt Anderson und bezieht sich damit auf die Gedanken der Philosophin, die sie unter anderem in ihren Essays "Wahrheit und Lüge in der Politik" veröffentlicht hatte.

"Wenn immer alle lügen, ist die Folge nicht, dass den Lügen geglaubt wird, sondern dass niemand mehr etwas glaubt", schreibt Anderson. "Und ein Volk, das nichts mehr glauben kann, kann sich nicht wählen. Es wird nicht nur seiner Handlungs-, sondern auch seiner Denk- und Urteilsfähigkeit beraubt. Und mit solchen Leuten können Sie dann tun, was Sie wollen." In Hashtags und Verlinkungen bezieht sich Anderson auf Arendt und Wikileaks und fordert zum Schluss "Schutz für Julian Assange".

Anderson tritt seit Jahren für den WikiLeaks-Gründer ein. Mehrere Male hatte die "Baywatch"-Darstellerin ihn in seiner Zuflucht, der ecuadorianischen Botschaft in London, besucht, ehe er im April 2019 aus dem Gebäude abgeführt wurde. Auf die Entscheidung von Anfang dieser Woche, Assange nicht an die USA auszuliefern, hatte Anderson mit einem Video des WikiLeaks-Chefredakteurs Kristinn Hrafnsson (58) reagiert, der dies als "Hoffnungsschimmer" bezeichnete.