Nur von einem Mann fühlte sich Pamela Anderson vollständig respektiert: Playboy-Erfinder Hugh Hefner.

Pamela Anderson (55) hat den einzigen prominenten Mann genannt, der ihr mit "völligem und uneingeschränkten Respekt" begegnete: "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (1926-2017). Dieses überraschende Bekenntnis machte die Schauspielerin in einem Interview mit "The Times".

Ihr erstes Fotoshooting für das Cover des "Playboy" sei prägend für sie gewesen, erzählt Anderson in dem Interview. "Ich war sehr schüchtern, und ich hasste dieses Gefühl. Deshalb habe ich es getan", sagt sie über ihr Debüt im Männermagazin "Ich wollte dieses Gefühl einfach nicht mehr haben".

"Meine Sexualität gehörte mir"

Bei den offenbar lebensverändernden Aufnahmen habe Pamela Anderson zum ersten Mal "erfahren wie es ist, eine sinnliche Frau zu sein. "Meine Sexualität gehörte mir", so die Kanadierin. "Ich holte mir meine Macht zurück."

In ihrer Autobiografie "Love, Pamela", die am 31. Januar 2023 erscheint, erzählt das Model von Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch in ihrer Kindheit und Jugend.

Rekord-Playmate Pamela Anderson

1990 war Pamela Anderson zum ersten Mal auf dem Cover des "Playboy" zu sehen. Innerhalb von 22 Jahren zierte sie insgesamt 14 Mal das Titelbild des Herrenmagazins. Kein anderes Playmate schaffte dies öfter.

1992 startete Anderson mit ihrer Rolle als C.J. Parker in "Baywatch" ihre Schauspielkarriere - und begründete ihren Ruf als das Sexsymbol der 1990er-Jahre schlechthin.

Am 31. Januar kommt nicht nur ihr neues Buch auf den Markt, sondern auch ihre Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" zu Netflix.