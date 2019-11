Britische Medien spekulieren darüber, ob Schauspielerin Pamela Anderson (52, "Baywatch") in Kürze als Überraschungsgast ins "Dschungelcamp" einziehen wird. Aktuell wird die britische Ausgabe "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" im australischen Busch gedreht und die Kanadierin ist immerhin schon mal vor Ort. Gesehen wurde sie laut "Mail Online" ausgerechnet im Luxushotel Palazzo Versace Gold Coast, in jener Herberge also, in der traditionell die Angehörigen der Teilnehmer der Reality-Show untergebracht sind.

Denkbar wäre ein Einzug allemal, denn Pamela Anderson hat schon bei einigen Reality- und Castingshow-Formaten mitgemacht: "Dancing with the Stars" (2010, USA), "Celebrity Big Brother" (2011, Australien, Bulgarien, Großbritannien, Indien), "Dancing on Ice" (2013, UK), "Promi Big Brother" (2013, Deutschland) und "Danse avec les stars" (2018, Frankreich). Das britische "Dschungelcamp" startete am 17. November 2019. Unter anderem ist US-Star Caitlyn Jenner (70) mit von der Partie.