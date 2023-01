An Weihnachten hat Pamela Anderson zum sechsten Mal geheiratet. Sie ehelichte den Kanadierauf ihrem Anwesen in Vancouver Island. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte exklusive Fotos des Brautpaares . Anderson und Hayhurst sollen sich im vergangenen Jahr zu Beginn des Lockdowns kennengelernt haben und seitdem ein Paar sein. "Ich habe auf dem Grundstück geheiratet, das ich vor 25 Jahren von meinen Großeltern gekauft habe, hier haben meine Eltern geheiratet und sie sind immer noch zusammen. Ich habe das Gefühl, dass sich der Kreis geschlossen hat", sagte die 53-Jährige. Doch jetzt erhebt Hayhursts Ex-Partnerin Carey schwere Vorwürfe. Anderson habe ihr den Mann ausgespannt, behauptet die 42-Jährige. Er sei auch kein Leibwächter, sondern ein Handwerker, den Anderson für Arbeiten auf ihrem Anwesen engagiert hätte. Bei dieser Gelegenheit soll sich die Schauspielerin in den 40-Jährigen verliebt haben.