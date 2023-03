Die bekannte Fitness-Influencerin Pamela Reif erntet nach einem TikTok-Video, in dem sie über "Transen" spricht, scharfe Kritik. Andere Influencer:innen reagieren auf das Video und bitten um mehr Aufklärung. Von Janne Reuter

Pamela Reif ist aus der internationalen Fitnessbranche nicht mehr wegzudenken. Auf ihrem Youtube-Kanal folgen ihr über neun Millionen Menschen. Neben Youtube ist die Influencerin auch auf Instagram und TikTok aktiv. Doch durch einige fragwürdige Aussagen in einem Video erntet die Fitnessinfluencerin nun scharfe Kritik von ihrer Community – und muss sich im Netz entschuldigen.

Auf TikTok hatte die 26-Jährige vor zwei Tagen ein Video veröffentlicht, in dem sie den berüchtigten "Bold Glamour“"Filter ausprobiert, sich dabei selbst filmt und ihr Aussehen begutachtet. Der Filter verändert die Gesichtsform und lässt die Nutzer perfekt geschminkt und makellos aussehen. Kritisiert wurde das Video aber aus einem anderen Grund – Pamela Reif sagt darin nämlich: "Nichts gegen Transen – aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mach das jetzt drauf und werd voll schön." Was aus Pamelas Sicht ein harmloses Video mit einer lustigen Aussage sein sollte, kam bei dem Großteil der Zuschauer gar nicht gut an.

Pamela Reif: Trans-feindliche Aussage ärgert Fans

Unter anderem bringt Jolina Mennen, Reifs Youtube-Kollegin und Ex-Dschungelkandidatin, es in einem eigenen Tik-Tok Video gut auf den Punkt: "Das Wort Transe ist eine Beleidigung. Das benutzen wir bitte alle nicht mehr. Und auch die Erkenntnis: 'Ich dachte, ich werde schön, aber jetzt sehe ich aus wie eine Transe', das heißt es ist was Negatives. Auch nicht schön." Mehr als eine Million Views hat ihr Video bereits und in den Kommentaren findet Jolina Mennen, die selbst geschlechtsangleichende Maßnahmen hinter sich hat, viel Zuspruch.

Das Lifestyle-Magazin "wmn" fand ebenfalls klare Worte zu Reifs problematischem Video und erklärte: "Das Wort Transe hat eine negative und abwertende Konnotation. Eine richtige Bezeichnung wäre: Trans, Transgender, transsexuell, transgeschlechtlich."

Kritik von prominenter Seite

Wie Reif nun selber in einem Entschuldigungs-Video eingesteht, hatte sie in diesem Moment nicht ausreichend Wissen und sei somit in ein großes Fettnäpfchen getreten: ,"Es tut mir einfach so leid und das, was ich gestern gesagt habe, war einfach falsch und dumm. Damit habe ich viele Menschen verletzt und verärgert und mit so einer dummen Wortwahl eine transphobe Aussage getätigt, die ich eigentlich gar nicht meine, von Herzen, und auch gar nicht so rüberbringen wollte, obwohl ich sie natürlich so gesagt habe."

Jolina Mennen sieht darin eine Chance, mehr Leute aufzuklären: "Gerade in so einer Situation ist gegenseitiges Verständnis unglaublich wichtig. Pamela hat einen Fehler gemacht. Aber jetzt auf sie drauf zu springen, schafft nur noch mehr Unverständnis und damit erreichen wir unser Ziel nicht. Lasst uns bitte das aktuelle Momentum dieser Diskussion für was Positives nutzen, und zwar das auch bei der letzten Person ankommt, dass trans nichts ist, was man sich aussucht.“

Das ursprüngliche Video hat Pamela Reif inzwischen von der Plattform gelöscht.

Quellen: Dasding.de; TikTok: jolinamennen,wmn.germany, Instagram: Pamela_rf