Paola Felix feiert ihren 70. Geburtstag. Vor 30 Jahren zog sich die Sängerin aus dem Rampenlicht zurück. Was macht die TV-Ikone heute?

Paola Felix ist eine der erfolgreichsten Schweizer Sängerinnen in Deutschland, außerdem wird sie als Kultmoderatorin gefeiert. Am Montag (5. Oktober) wird sie 70 Jahre alt. Ihre Musikkarriere begann bereits in den 60er Jahren. Damals nahm sie an vielen Musikwettbewerben teil, schließlich auch beim Eurovision Song Contest.

Paola war gleich mehrfache Teilnehmerin am Grand Prix: Sechsmal trat sie beim Vorentscheid an, mit dem Finale klappte es zweimal - sogar mit einer Platzierung in den Top fünf. In Madrid belegte sie 1969 mit ihrem Titel "Bonjour, Bonjour" den fünften Rang für die Schweiz, da war sie gerade einmal 18 Jahre alt. 1980 trat sie ein weiteres Mal für die Schweiz an und schaffte es mit dem Lied "Cinéma" in Den Haag auf Platz vier.

"Verstehen Sie Spaß?" mit Ehemann Kurt Felix

Nach dem ESC wurde sie zum Dauergast zahlreicher Musikshows, unter anderem auch in der "ZDF-Hitparade". Ende der 70er landete sie einen weiteren großen Erfolg: Der Schlager "Blue Bayou" (1978) wurde zu ihrem größten Hit und zählt bis heute zu ihren Klassikern. Siebenmal schaffte sie es mit dem Titel in die "ZDF-Hitparade". Drei Jahre später feierte sie auch einen großen Erfolg mit der Single "Der Teufel und der junge Mann" (1981).

Ihr privates Glück fand sie im gleichen Jahr ihres Megahits "Blue Bayou". Sie und ihr späterer Mann Kurt Felix begegneten sich immer wieder in verschiedenen TV-Shows, unter anderem in der Schweizer Sendung "Teleboy", die Felix moderierte. Nach ihrer Hochzeit 1980 wurden die beiden zu einem der beliebtesten Moderatorenpaare Deutschlands, denn auch Paola machte sich einen Namen im TV.

Zusammen führten sie sieben Jahre lang durch die Erfolgsshow "Verstehen Sie Spaß?". Von 1983 bis 1990 entwickelte sich die Sendung mit der Moderation des Paares und "Assistent" Karl Dall (79) zur großen Samstagabendshow. Im Alter von 40 Jahren hatte Paola 1990 bereits eine beachtliche Karriere hinter sich und zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Nur noch vereinzelt trat sie als Sängerin in Erscheinung.

Von der Sängerin und Moderatorin zum Model

2012 traf die Sängerin und Moderatorin dann ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr Mann Kurt Felix starb im Alter von 71 Jahren an einer Krebserkrankung. "Ein Jahr der unendlichen Traurigkeit liegt hinter mir", sagte Paola 2013 der "Schweizer Illustrierten". 2019 erzählte sie über ihren Mann im Gespräch mit SRF: "Es war eine große Liebe, wie es sie nur einmal gibt im Leben. Kurt und ich waren füreinander bestimmt. Wir waren Seelenverwandte."

Im Dezember 2018 hatte Paola auch wieder einen größeren Auftritt im Fernsehen. In der traditionellen "Helene Fischer-Show" am ersten Weihnachtsfeiertag kehrte sie mit ihrem großen Hit "Blue Bayou" auf die Bühne zurück. Heute geht die Sängerin und Moderatorin einer weiteren Leidenschaft nach: der Mode. "Ich finde, man sollte modeinteressiert bleiben. Ob 50+, 60+ oder 70+", sagte sie 2019 zum SRF. Sie selbst hat das Modeln für sich entdeckt und hat sogar eine eigene Modelinie.