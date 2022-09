Topmodel Papis Loveday auf der Feier zum 10-jährigen Jubiläum der Nachrichtenagentur spot on news in München.

Am morgigen Samstag heißt es wieder: O'zapft is! Nach zwei Jahren Pause öffnet das Oktoberfest endlich wieder seine Tore. Auch Topmodel Papis Loveday (45) wird sich das bekannteste Volksfest der Welt nicht entgehen lassen. Der im Senegal geborene 45-Jährige ist ein echter Wiesn-Fan. "Ich werde mich so gut stylen, dass jeder, der mich sieht, denkt, ich wäre Deutscher", verspricht er lachend auf der Feier zum 10-jährigen Jubiläum der Nachrichtenagentur spot on news in München.

Loveday ist eines der bekanntesten Male Models der Welt und zieht mit seinen außergewöhnlichen Looks regelmäßig alle Blicke auf sich. Wenn er der Einzige ist, auf den alle Augen gerichtet sind, fühle er sich am wohlsten, gibt der 45-Jährige zu. "Das kann auch ein extravaganter Look sein", so der ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidat. Es sei niemals zu viel. Auch am Donnerstagabend war er der Hingucker auf der Party in München.

Exklusivkonzert von Leslie Mandoki

Für ein musikalisches Highlight sorgte Leslie Mandoki (69), der erst vor Kurzem sein 30-jähriges Bestehen der Mandoki Soulmates mit einem imposanten Open-Air-Konzert in seiner Geburtsstadt Budapest feierte. "Ich habe hier auf Augenhöhe und so nah am Publikum fast mehr Lampenfieber als vor 30.000 Zuschauern in einem Stadion", erklärte die Musik-Legende mit einem Augenzwinkern vor seinem Exklusivkonzert mit seiner Band. Die Kölner Deutschrock-Band Schimmerling gab anschließend unter anderem ihren neuen Song "Luft+Liebe" zum Besten und heizte den rund 150 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Medien und Unterhaltung ordentlich ein.