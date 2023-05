Nachdem Papst Franziskus gestern krankheitsbedingt alle Termine absagen musste, geht es dem Oberhaupt der katholischen Kirche wieder besser.

Am gestrigen Freitag (26. Mai) gerieten Katholiken in aller Welt in Sorge, als gemeldet wurde, dass Papst Franziskus (86) wegen Fiebers sämtliche Termine absagen müsse. "Der Papst war müde", erklärte dann auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (68) diesbezüglich am Freitagabend in Rom. Nun aber meldet "Vatican News", dass es dem Oberhaupt der katholischen Kirche wieder besser gehen würde.

Am Sonntag soll der Papst die Pfingstmesse im Petersdom leiten

"Nach einem Tag Pause wegen Fiebers hat Papst Franziskus an diesem Samstag die Arbeit wieder aufgenommen. Er absolvierte mehrere Audienzen", heißt es dort. Am morgigen Sonntag soll Franziskus zudem die traditionelle Pfingstmesse im Petersdom leiten. Für den Pfingstmontag ist ein Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella (81) geplant. Mattarella wird von Franziskus mit dem Internationalen Paul-VI.-Preis ausgezeichnet.

Papst Franziskus in diesem Jahr wiederholt von gesundheitlichen Problemen geplagt

Im laufenden Jahr hat Papst Franziskus bereits mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. So musste der Pontifex kurz vor Ostern wegen einer fiebrigen Lungenentzündung für drei Tage in ein Krankenhaus in Rom und konnte in der Folge nicht an allen Feierlichkeiten teilnehmen. Auch zu Pfingsten sah sich Franziskus jetzt wieder gezwungen, einen Teil seiner Termine abzusagen.