Paris Hilton und ihr Verlobter Carter Reum beim Tribeca Film Festival in New York, 2021.

Paris Hiltons Doku "This Is Paris" wurde beim Tribeca Film Festival gezeigt. Ihr Verlobter begleitete sie auf den roten Teppich.

Paris Hilton (40) feiert ihr Comeback auf dem roten Teppich! Die Unternehmerin besuchte am Sonntag gemeinsam mit ihrem Verlobten Carter Reum (40) die Vorführung ihrer Dokumentation "This Is Paris" auf dem Tribeca Film Festival in New York. Verliebt posierte das Paar für die Fotografen.

Doch nicht nur ihre bessere Hälfte begleitete Hilton an diesem großen Tag - auch ihre Schwester Nicky Hilton (37) und die Regisseurin des Films, Alexandra Dean, schritten über den roten Teppich. "This Is Paris" hätte bereits im vergangenen Jahr auf dem Filmevent gezeigt werden sollen, aufgrund der Corona-Krise wurde das Screening jedoch auf dieses Jahr verschoben.

Hilton versucht, ihr Trauma zu überwinden

"Ehrlich zu sein und mein Trauma und meine Vergangenheit zu offenbaren, war nicht einfach, aber es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich weiß, Teenie-Paris wäre so stolz auf die Frau, die ich heute bin", schrieb die Blondine in einem Instagram-Post. Das Trauma, das Hilton in ihrem Post anspricht, steht in ihrer Doku im Mittelpunkt. In ihren Teenagerjahren wurde die 40-Jährige in eine Art Internat "verschleppt", in dem sie über Jahre hinweg gedemütigt wurde. Seit 2020 versucht sie gerichtlich gegen die Misshandlungen an der Provo Canyon School vorzugehen.

"This Is Paris" ist seit dem 14. September 2020 kostenlos auf YouTube abrufbar. Über 22 Millionen Menschen haben bis heute eingeschaltet und sich die fast zweistündige Doku angeschaut.