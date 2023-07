Nach Harajukus Tod zeigte Paris Hilton ihren neuen Hund. Nun hat sie auch seinen Namen verraten - viele Fans hatten Vorschläge gemacht.

Paris Hiltons (42) neuer Chihuahua hat jetzt auch einen Namen und den machte die Hotelerbin auf Instagram publik: "Ihr habt alle darauf gewartet, den Namen dieses Hot One zu erfahren, also hier ist er: Prince Tokyo Gizmo Hilton", schrieb sie zu einem Video, in dem der Welpe in verschiedenen Kleidungsstücken zu sehen ist. Die Fans hatten zuvor zahlreiche Namensvorschläge geschickt. Dafür bedankte sich Hilton: "Ich danke euch allen für eure ikonischen Namensvorschläge".

Mit Prince Tokyo Gizmo Hilton setzt Paris Hilton ihre Leidenschaft für Namen, die auf ihren Lieblingsdestinationen beruhen, fort.

Vor zwei Monaten starb ihr 23-jähriger Hund

Vor zwei Monaten war Hiltons geliebter Chihuahua Harajuku Bitch im beeindruckenden Alter von 23 Jahren gestorben. Hilton verkündete die traurige Nachricht damals auf Instagram mit einer Reihe von Fotos, auf denen Harajuku und ihre anderen Hunde zu sehen sind.

"Sie war mehr als nur ein Haustier", sagte Hilton in ihrer Würdigung. "Sie war eine Familie für mich, eine treue Freundin, die immer an meiner Seite war, egal was das Leben für mich bereithielt."