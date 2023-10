Paris Hilton schwärmt über ihre Freundin Britney Spears: "Ich bin stolz darauf, was für eine starke Frau sie ist."

Kurz vor der Veröffentlichung von Britney Spears' (41) Memoiren spricht Paris Hilton (42) ihrer langjährigen Freundin Mut zu. Schließlich wisse die Hotelerbin sehr gut, wie schwer es sei, "seine Memoiren zu schreiben, weil man wirklich eintauchen und über so viele Dinge in seinem Leben nachdenken muss, an die man eigentlich nicht denken will", erklärt sie im Interview mit dem US-Magazin "People".

Paris Hilton spricht über "heilende Erfahrung"

Dennoch sei es für Hilton "eine heilende Erfahrung" gewesen. Sie hoffe, dass es Spears mit ihrem Buch genauso ginge. Die 42-Jährige hatte vor wenigen Monaten ihre Autobiografie "Paris: The Memoir" veröffentlicht und darin über dramatische und einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben geschrieben. "Ich bin einfach stolz darauf, was für eine starke Frau sie ist", schwärmt Hilton über die Popprinzessin.

Britney Spears' Biografie: Mit Spannung erwartet

Britney Spears' "The Woman in Me" soll am 24. Oktober im Gallery Books Verlag von Simon & Schuster erscheinen. Laut einer Beschreibung des Verlags sei es, "eine mutige und erstaunlich bewegende Geschichte über Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glauben und Hoffnung". Zum ersten Mal soll "ihre unglaubliche Reise - und die Kraft, die in einer der größten Künstlerinnen der Popgeschichte steckt", enthüllt werden.

Trotz des aktuellen Scheidungsdramas mit Noch-Ehemann Sam Asghari (29) wurde der Erscheinungstermin nicht verschoben. Fans, die im Buch auch Einblicke in die gescheiterte Ehe hoffen, werden aber möglicherweise enttäuscht. Wie das US-Klatschportal "TMZ" in Erfahrung gebracht haben will, werde die bereits im Juli angekündigte Autobiografie nicht nachträglich geändert.