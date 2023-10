Paris Hilton hat auf einer Halloween-Party Freundin Britney Spears gewürdigt. Ihr Kostüm erinnerte an einen ikonischen Look der Sängerin.

Wenn Cindy Crawfords (57) Ehemann Rande Gerber (61) zu seiner Casamigos Halloween Party lädt, kommen die Stars in Strömen. So auch Paris Hilton (42), die am vergangenen Freitag der Grusel-Sause mit ihrem Ehemann Carter Reum (42) einen Besuch abstattete. Vor allem Hiltons Kostüm, mit dem sie eine berühmte Popsängerin würdigte, sorgte für Aufsehen.

Hilton wählte das berühmte knallblaue Stewardess-Outfit von Britney Spears (41), das die Sängerin im Musikvideo zu ihrem Hit "Toxic" aus ihrem Album "In the Zone" (2003) trug. Zu dem knappen Minikleid mit Cut-outs kombinierte Hilton spitze Metallic-Heels, zum Kleid farblich passende Armstulpen und ein Hütchen, Statement-Ohrringe und eine helle Sonnenbrille. Ihr Ehemann rundete ihren Auftritt als verführerische Flugbegleiterin zu einem Patner-Look ab, indem er zur Party im Piloten-Kostüm erschien.

Paris Hilton steht Britney Spears zur Seite

"Ich bin einfach stolz darauf, was für eine starke Frau sie ist", schwärmte Paris Hilton Mitte Oktober über ihre Freundin Britney Spears, die kurz danach ihre Memoiren "The Woman in Me" veröffentlichte. Die Hotelerbin wisse sehr gut, wie schwer es sei, "seine Memoiren zu schreiben, weil man wirklich eintauchen und über so viele Dinge in seinem Leben nachdenken muss, an die man eigentlich nicht denken will", erklärte sie im Interview mit dem US-Magazin "People". Dennoch sei es für Hilton "eine heilende Erfahrung" gewesen. Sie hoffe, dass es Spears mit ihrem Buch genauso ginge. Die 42-Jährige hatte vor wenigen Monaten ihre Autobiografie "Paris: The Memoir" veröffentlicht und darin über dramatische und einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben geschrieben.

Dass Spears mit ihren Memoiren, die am 24. Oktober erschienen sind, derzeit für viel Gesprächsstoff sorgt, nahmen auch andere Promis zum Anlass, zu der Casamigos Halloween Party in Los Angeles in Britney-Outfits zu kommen, darunter Schauspielerin Jessica Alba (42). Sie erschien im Glitzer-Overall, der ebenfalls an das "Toxic"-Video erinnerte.

Andere Promis nahmen sich weitere bekannte Persönlichkeiten zum Vorbild: Rande Gerber und Cindy Crawford verwandelten sich in Danny und Sandy aus "Grease", Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) trugen von "Kill Bill" inspirierte Kostüme. Schauspieler Austin Butler (32) mimte Andy Warhol, während Partnerin Kaia Gerber (22), Tochter des Gastgebers, als seine Muse Edie Sedgwick kam.