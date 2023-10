von Wiebke Tomescheit Die Kooperation dürfte sich für Paris Hilton lohnen, aber auch Twitter hofft, vom Glamour der Hotelerbin profitieren zu können. Sie soll einen neuen Plan vorantreiben.

Elon Musk hat ja regelmäßig große Pläne mit Twitter, jener von ihm teuer erworbenen Kurznachrichtenplattform. Aber bisher scheint keiner davon wirklich dafür gesorgt zu haben, dass mehr Menschen gern die inzwischen "X" getaufte Website nutzen wollen, oder sogar Geld dafür bezahlen – im Gegenteil. Doch kommt nun der große Durchbruch? Musk scheint jetzt auf die Unterstützung namhafter Prominenter zu setzen. Als erstes ging It-Girl und Hotel-Erbin Paris Hilton, 42, einen Deal mit Twitter ein.

Ein exklusives "Livestream-Shopping-Event" mit Paris Hilton soll es geben, natürlich via Twitter. Entsprechende neue Funktionen sollen es Benutzern ermöglichen, ein Livestream-Video anzusehen, mit anderen zu chatten und gleichzeitig online einzukaufen. In Hiltons Ankündigung des digitalen Events hieß es: "Gemeinsam werden wir neue Wege erkunden, um per Video, Live-Stream, Live-Shopping und sogar Spaces (eine Art Telefonkonferenzfunktion; Anm. der Redaktion) mit euch allen in Kontakt zu treten. Und wir fangen gerade erst an." Wann das Livestream-Event stattfinden wird, weitere Details dazu, was zu erwarten ist, oder Infos zu den Produkten, die verkauft werden, wurde bisher nicht verraten.

Paris Hilton soll Twitter zur Shopping-Plattform machen

Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen das Einkaufen zu einem Schlüsselelement auf seiner Plattform machen möchte. Vor Musks Übernahme hatte Twitter bereits die Einführung von Shop-Möglichkeiten für Händler, sowie Funktionen, die es Shops ermöglichten, ihre bevorstehenden Produktveröffentlichungen anzuteasern, geprüft. Kurz, nachdem Musk die Kontrolle über Twitter übernommen hatte, testete man eine Shopping-Kooperation mit Walmart. Die ganz große Kauflust weckte bei den Nutzern aber keines dieser Projekte.

Paypal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Firmen, seine Familie – der reichste Mensch der Welt in Bildern 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Elon Musk wird 1971 in Pretoria als Sohn des Models Maye Musk und des Maschinenbauingenieurs Errol Musk geboren. Sein Vater erzog ihn mit erbarmungsloser Härte. Die Eltern lassen sich früh scheiden. Elon Musk ist ein introvertiertes Kind und Mobbing ausgesetzt. Im Alter von zehn Jahren bringt er sich das Programmieren selbst bei, bereits zwei Jahre später verkauft er sein erstes von ihm entwickeltes Computerspiel für 500 Dollar. Im Alter von 17 Jahren wandert er nach Kanada aus, wo seine Mutter ursprünglich herkommt, um den Militärdienst in Südafrika zu umgehen. Bald darauf geht er in die USA, wo er an der University of Philadelphia Physik und Wirtschaft studiert. Das Foto aus dem Sandkasten hat Elon Musks Mutter Maye auf Twitter geteilt und scherzhaft dazu geschrieben: "Der dreijährige Elon Musk: 'Ich kann einen Lastwagen bauen, der besser ist als dieser hier'." Mehr

Immerhin für Paris Hilton dürfte sich dieser neue Versuch nun lohnen: Twitter hat eine besondere Umsatzbeteiligung mit Paris Hilton und ihrer Medienfirma, 11:11, ausgehandelt. Diese beinhaltet neben finanziellen Aspekten sogar einen individuellen Hashtag für ein Wort, das Hilton seit mindestens 2019 (mit mäßigem Erfolg) populär machen möchte: sliving. Eine Kombination der Wörter "slaying" und "living" – die linguistische Kreation soll wohl Hiltons neues "that's hot" sein, ihr Slogan aus den frühen 2000er Jahren.

Quellen: Twitter, "Tech Crunch"