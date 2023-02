Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum Anfang Februar in Beverly Hills.

von Christina Klein Fast ihr Leben lang stand Paris Hilton in der Öffentlichkeit. Ein Grund, die Schwangerschaft des ersten Kindes geheimzuhalten, auch vor ihrer eigenen Familie.

Ein Leben, begleitet von Blitzlichtgewitter und Kameras. Paris Hilton wuchs als Tochter von Richard und Kathy Hilton bereits im Rampenlicht auf. Ihr Vater erbte die bekannte Hotel Gruppe Hilton, die enorme Gewinne erzielte. Paris war es gewohnt, dass sie immer wieder im Interesse der Öffentlichkeit war – doch zu einem der privatesten Momente, der Geburt ihres ersten Kindes, sperrte sie die Medien und auch die Familie vorerst aus.

Ende Januar 2023 wurden Paris Hilton und Carter Reum Eltern eines Sohnes. Der Kleine kam mithilfe einer Leihmutter auf die Welt. Jedoch erst kurz bevor die frisch gebackenen Eltern die Geburtsanzeige des Kleinen auf Instagram veröffentlichen wollten, weihten sie die beiden Familien ein. Im Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar" verriet sie: "Mein ganzes Leben war so öffentlich. Ich hatte noch nie etwas für mich. Wir entschieden uns, dass wir diese ganze Erfahrung für uns alleine haben wollten."

Paris Hilton verkleidete sich im Krankenhaus

Auch während der Geburt achtete Paris Hilton penibel darauf, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangen würde. Während die Leihmutter in den Wehen lag, zog sich Paris Hilton kurzerhand eine brünette Perücke über und benutzte ein Pseudonym, damit man sie im Krankenhaus nicht erkennen würde.

Obwohl sie ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester Nicky und ihrer Mutter Kathy Hilton pflegen soll, entschied sich Paris, die Schwangerschaft für sich zu behalten. Vielleicht auch, weil es bereits im November vergangenen Jahres zu öffentlichen Spannungen gekommen war. Ihre Mutter hatte damals behauptet, dass In-Vitro-Fertilisation für Paris ein "Kampf" gewesen sei. "Ich weiß nicht, woher sie das hat", kommentierte Paris Hilton am nächsten Tag in einem TMZ-Interview die Meldung. "Es war überhaupt nie ein Kampf".

Auch den Namen des Jungen hat Hilton bisher nicht verraten. Was sie aber im Interview verriet, warum sie sich einst in Carter Reum verliebte: "Er ist nicht berühmt. Er ist schlau. Er kommt aus einer netten Familie. Er ist ein guter Mensch. Es war das Gegenteil von dem, was ich gewohnt war, als ich nach einem Mann suchte."

Quelle:Harper's Bazaar