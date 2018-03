Hotelerbin Paris Hilton lässt es mit ihren inzwischen 37 Jahren offenbar immer noch ordentlich krachen. Beim Tanzen am Freitag in einem großen Club in Miami trieb sie es so wild, dass der zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,6 Mio. Euro) teure, riesige Verlobungsring vom Finger rutschte. Was für ein Schock für die Blondine, die ganz hysterisch geworden sein soll, wie die "New York Post" weiter meldet.

Doch wer jetzt an ein schlechtes Omen für die bevorstehende Hochzeit mit Schauspieler Chris Zylka (32, "The Leftovers") denkt, hat weit gefehlt. Denn immerhin war er es, der das gute 20-Karat-Stück in einem Eiskübel auf dem benachbarten VIP-Tisch wiederfand. Hilton soll geweint haben, als Zylka ihr den Ring wieder an den Finger steckte.

Paris Hilton und Chris Zylka sind seit Februar 2017 ein Paar und seit Januar dieses Jahres verlobt.