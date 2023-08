Am 29. August wäre Michael Jackson 65 Jahre alt geworden. Auf Instagram teilte Tochter Paris Erinnerungen an ihn und machte eine Ansage.

Paris Jackson (25), die einzige Tochter der 2009 verstorbenen Musik-Legende Michael Jackson (1958-2009), verband ihre Gedanken zum 65. Geburtstag ihres berühmten Vaters mit einem deutlichen Statement zu dem Hass, der ihr immer wieder im Netz entgegengebracht wird. Anlässlich des Ehrentages postete sie auf Instagram ein längeres Video, das sie kurz nach einem Konzert mit ihrer Folk-Band The Soundflowers aufgenommen hatte.

Michael Jackson hasste Geburtstage

In dem Clip verriet sie zunächst, dass ihr Vater seinen Geburtstag zu Lebzeiten niemals feierte. Dazu sagte sie: "Als er noch lebte, hasste er jeden, der ihn an seinen Geburtstag erinnerte, ihm alles Gute zum Geburtstag wünschte, ihn feierte. Eigentlich wollte er nicht, dass wir überhaupt wissen, wann er Geburtstag hat, weil er nicht wollte, dass wir eine Party schmeißen."

"Sie sagen mir, ich solle mich umbringen"

Dies sei auch der Grund, warum sie sich nicht an jedem seiner Geburtstage auf ihren Social-Media-Kanälen dazu äußere, was ihr immer wieder den geballten Hass von Michael-Jackson-Superfans einbrächte. "Es gab Zeiten", erklärte sie, "in denen ich zum Geburtstag meines Vaters nichts postete und die Leute den Verstand verloren. Sie sagten mir, ich solle mich umbringen." Sie fügte sarkastisch hinzu: "Wenn man jemandem über die sozialen Medien nicht alles Gute zum Geburtstag wünscht, heißt das offenbar, dass man ihn nicht liebt und sich nicht um ihn kümmert".

"Ich verdanke ihm alles"

Die Liebe zu ihrem Vater sei jedoch nicht anhand ihrer Instagram-Posts zu bemessen. Um ihren Kritikern zu beweisen, dass sie andere Formen der Würdigung bevorzuge, präsentierte sie in dem Video eine Aufnahme des vorangegangenen Konzerts, in dem sie das Publikum unter Jubel an den Geburtstag ihres Daddys erinnerte. Dazu fand sie weitere bewegende Worte: "Er hat 50 Jahre Blut, Schweiß und Tränen sowie Liebe und Leidenschaft für das aufgebracht, was er getan hat, damit ich hier vor euch auf der Bühne stehen und in ein Mikrofon schreien kann. Ich verdanke ihm alles."

Im Kommentar zu ihrem Post wandte sie sich dann nochmals eindringlich an ihre Follower: "Bitte benutzt einen Mann, den ihr noch nie getroffen habt, nicht als Vorwand, um seine Tochter (die ihr auch noch nie getroffen habt) zu missbrauchen, zu manipulieren und zu belästigen." Und fügte hinzu: "L O V E ."