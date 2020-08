Paris Jackson und Gabriel Glenn haben sich getrennt. Nach mehr als zwei Jahren Beziehung ist Schluss - was bedeutet das für ihr gemeinsames Musikprojekt?

Paris Jackson (22) ist wieder Single. Nach über zwei Jahren Beziehung hat sie sich von Gabriel Glenn getrennt, wie das US-Magazin "People" bestätigt. Zuerst hatte "TMZ" darüber berichtet. In der letzten Folge ihrer gemeinsamen Dokuserie "Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn", die am 4. August veröffentlicht wurde, sprachen die beiden bereits darüber, was mit ihrer Band The Soundflowers passieren würde, wenn es zur Trennung käme.

"Gabe hat mir gezeigt, dass Liebe existiert"

Im Finale der Dokuserie sagt Paris Jackson über Gabriel Glenn, dass er "einer von vielen Seelenverwandten" für sie sei. Sie seien beide "ungeduldig" und "stur", was für eine "interessante Dynamik" sorge. Sie wisse nicht, was die Zukunft bringen wird. "Gabe hat mir gezeigt, dass Liebe existiert [...] Er sorgt dafür, dass ich mich nicht so allein fühle. Er hat mich und mein Leben und mein Herz auf eine Weise beeinflusst, die ich nicht einmal beschreiben kann. Ich kann mir mein Leben ohne ihn nicht vorstellen", erzählt sie unter Tränen.

Gabriel Glenn erklärt unterdessen: "Als wir zusammengekommen sind, haben wir gesagt, dass wir immer zusammen in einer Band sein wollen, auch wenn wir als Paar nicht mehr funktionieren. Unsere Musik war die eine Sache, an der wir festhalten wollten, egal was passiert."

Weder Paris Jackson noch Gabriel Glenn haben sich bisher öffentlich zu ihrer Trennung oder der Zukunft ihrer Band geäußert.