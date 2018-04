"Ich bin fast gestorben!" Mit diesen besorgniserregenden Worten hat Paris Jackson (20) vor wenigen Wochen eine ihrer Instagram-Storys untertitelt. Das Model tänzelte darin am Rande eines Hochhausdaches und verlor beinahe das Gleichgewicht. Jetzt spricht erstmals ihre Familie darüber, wie sehr sie sich um das Model Sorgen macht.

Ein Verwandter, der offenbar nicht namentlich genannt werden möchte, vergleicht den Clip mit dem berüchtigten Balkon-Vorfall von Paris' verstorbenem Vater Michael Jackson (1958-2009). Der King of Pop hatte 2002 sein drittes Kind "Blanket" über die Absperrung des Balkons eines Hotelzimmers gehalten, um das Baby den Fans zu zeigen. "Das hier ist aber schlimmer als damals, weil ich immer noch glaube, dass Michael die Kontrolle über Blanket hatte und sie lange nicht so hoch oben waren wie Paris in diesem Video", erzählt der anonyme Verwandte der "New York Post". "Sie ist verrückt geworden, wirklich..."

Die Großeltern würden es nicht verstehen

Die Familie mache sich Sorgen, dass Jackson auf einen "ernsthaften Nervenzusammenbruch" zusteuern könnte. Eine Intervention oder dergleichen habe man aber noch nicht geplant. In die Bedenken der Verwandten spielen sicherlich auch Faktoren wie die bewegte Vergangenheit des Models mit ein. Im Januar 2017 erzählte sie dem "Rolling Stone", dass sie mehrfach versucht habe, sich das Leben zu nehmen.

"Jeder hat das Video gesehen und obwohl wir alle wissen, dass es ihr gut geht, war das Anschauen so traumatisch, dass es niemand Katherine oder Joe zeigen möchte", erzählt die anonyme Quelle weiter. Gemeint sind die Großeltern von Paris, denen man offenbar noch einiges mehr über ihre geliebte Enkelin verschweigt, damit sie sich nicht zu sehr aufregen - besonders nachdem Katherine kürzlich einen Schlaganfall erlitten haben soll, von dem sie sich derzeit erholt.

Jackson soll mit Cara Delevingne (25, "Suicide Squad") zusammen sein und ihre Oma sei nicht gerade eine Verfechterin gleichgeschlechtlicher Liebe, erklärt der Insider weiter. "Vielmehr könnte sie sogar bestürzt sein und glauben, dass sie in ihrer Erziehung versagt habe." Andere Familienmitglieder heißen die Beziehung allerdings gut: "Michael hätte gewollt, dass sie glücklich ist. Wenn Cara, oder wer auch immer, sie glücklich macht und vervollständigt, dann ist das am Ende des Tages alles, was zählt."