Reality-Star Patricia Blanco hat ihrem Partner Andreas Ellermann einen Heiratsantrag gemacht - vor besonderer Kulisse.

Patricia Blanco (51) hat von ihrem Partner Andreas Ellermann im August 2022 in einem Interview die Frage aller Fragen gestellt bekommen. Bei der "Bild Red Night" machte der Moderator der Tochter von Roberto Blanco (85) einen Heiratsantrag - sie lehnte allerdings ab. Der Grund: Der Antrag sei zu unromantisch gewesen. Die 51-Jährige will mit ihrem Liebsten dennoch vor den Traualtar treten und hat den Antrag jetzt selbst in die Hand genommen.

In der "Olivia Jones Bar" in Hamburg hielt Blanco vor rund 80 weiteren Gästen um die Hand ihres Andreas an, wie "t-online.de" berichtet. Dragqueen Olivia Jones (52) kündigte den Reality-Star am Samstagabend (5. November) kurz vor Show-Beginn als "Special Guest" an. Blanco kam schließlich als Travestie-Künstlerin gekleidet und mit pinker Schmetterlings-Perücke auf die Bühne.

So lief der Heiratsantrag ab

"Lieber Andreas, du weißt, ich habe viele Gesichter und diese Seite mit Glanz, Glamour und Show steckt tief in mir", zitiert "t-online.de" die 51-Jährige. "So stelle ich mir einen Antrag vor, deshalb frage ich dich, möchtest du mein Ehemann werden?"

Ellermann erwiderte demnach etwas überrascht: "Ich habe eine Gänsehaut, du siehst umwerfend aus!" Er nahm den Antrag aber prompt an, bevor er selbst auf die Bühne ging und seiner Angebeteten einen Kuss gab. Der "Bild"-Zeitung verriet Blanco, sie sei auf die Idee eines Drag-Auftritts gekommen, "weil in mir viele Persönlichkeiten stecken".

Am Donnerstag (10. November) und Freitag (11. November) strahlt RTL Patricia Blancos Dragqueen-Auftritt samt Heiratsantrag in der Sendung "Punkt 12" aus.