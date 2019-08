Auf den ersten Blick sind sie ein ungleiches Paar, doch Patricia Blanco hat in Moderator Andreas Ellermann offenbar die große Liebe gefunden. "Es ist für mich das erste Mal, dass ich so viel für einen Mann empfinde. Ich bin das erste Mal richtig verliebt", sagte die 47-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Blanco und Ellermann lernten sich über ihre gemeinsame Bekannte, Nacktmodel Micaela Schäfer, kennen und waren sich von Anfang an sympathisch. "Der Andreas ist Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen guten Menschen kennengelernt. Hätte ich ihn vor fünf Jahren kennengelernt, wären wir heute wahrscheinlich schon verheiratet", schwärmte die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco bereits vor einigen Wochen. Mit einem Kussfoto auf Instagram machten die beiden ihre Beziehung offiziell.

Andreas Ellermann möchte mit Patricia Blanco alt werden

Ellermann lebt in Reinbek bei Hamburg und arbeitet für den Lokalsender "Hamburg 1" als Moderator. Zudem betätigt er sich als Immobilienunternehmer. Über Blanco sagt der 54-Jährige: "Mit dieser Frau möchte ich alt werden." Auf ihren Instagram-Accounts teilen die beiden Fotos von ihren gemeinsamen Ausflügen. Er nahm sie mit ins HSV-Stadion, in den Hansa Park und an den Timmendorfer Strand. Sie zeigte ihm ihre Wahlheimat Monaco und stellte ihm ihre Mutter Mireille vor.

Mit Patricias Hilfe will Ellermann nun auch abnehmen. "Sie ist die erste, die mir helfen will, mein Gewichtsproblem in den Griff zu bekommen", sagte er der "Bild". Noch vor einigen Jahren brachte die Reality-TV-Darstellerin einige Kilos mehr auf die Waage. Mit Hilfe einer Diät und einer Magen OP reduzierte Blanco ihr Gewicht innerhalb von zwölf Monaten von 116 auf 58 Kilogramm. Das verriet sie 2016 in der Vox-Auswanderer-Soap "Goodbye Deutschland".

Nach der optischen Verwandlung soll es nun auch in der Liebe klappen, denn Blancos letzte Beziehungen waren alle nicht von Dauer. Zuletzt war sie mit Unternehmer Nico Gollnick liiert, mit dem sie 2018 in "Das Sommerhaus der Stars" auftrat. Zuvor datete sie bereits Axel Kahn, den Bruder von Torhüter Oliver Kahn, und Kabelbindermillionär Björn Lefnaer.

