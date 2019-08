Patricia Blanco und der Moderator Andreas Ellermann sind seit drei Monaten ein Paar – und zeigen auf ihren Social-Media-Kanälen immer und immer wieder, wie glücklich sie sind. So etwa mit Bildern und Videos, in denen sie sich leidenschaftlich küssen oder erst kürzlich mit einem Knutschfleck-Bild. Jetzt will das Paar sogar zusammenziehen: Für ihren neuen Freund verlässt Patricia Blanco ihren alten Wohnort Nizza und kommt zu ihrem Freund nach Reinbeck in der Nähe von Hamburg.

Doch so ganz ohne Stress läuft der Umzug nicht ab und das Paar muss mit seinem ersten Konflikt fertig werden: Die Einrichtung des Kult-Moderators gefällt Patricia Blanco nämlich so gar nicht. Dabei wirkt die auf den ersten Blick gar nicht so geschmacklos: helle Tapeten, nicht zu viel Deko, eigentlich recht schlicht.

Patricia Blanco zieht von Nizza nach Hamburg

Im Interview mit RTL findet die 48-Jährige aber: "Ich meine, wir sind ja jetzt am Anfang, wir bauen ja jetzt hier zusammen was auf. Ich komme ins verregnete Hamburg für dich von Frankreich – dann bitte, könntest du das hier ein bisschen anders machen?", bittet Patricia Blanco ihren Freund Andreas Ellermann um Veränderungen. Der ist dagegen mit der Einrichtung total zufrieden und versteht nicht, was seine Freundin so schlimm findet. Die erklärt: "Hier passt nichts zusammen."

Im Interview wird deutlich: Das 340 Quadratmeter große Haus in der Nähe von Hamburg muss aus Sicht der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin rundum erneuert werden. "Nein, wirklich, ich liebe dich über alles, aber die Einrichtung dieses Hauses … Da hat dir dein Hirn einen Streich gespielt", findet die Tochter von Sänger Roberto Blanco und überrumpelt ihren Andreas: "Da muss ich jetzt erst mal so ein bisschen Touch von Patricia reinbringen."

Quelle: RTL.de