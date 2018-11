"Der große Erfolg hat mich zum Burn-out gebracht. [...] Dieser Erfolg hat uns überrannt."

Die Kelly Family hat in den 1990er Jahren einen regelrechten Hype ausgelöst. Dieser Erfolg ging an Patricia Kelly (48) nicht spurlos vorüber, wie sie im "Kölner Treff" (freitags, 22:00 Uhr, WDR) Moderatorin Bettina Böttinger (62) erzählte. Diese Zeit in den Neunzigern sei ihr zu viel geworden, so die heute 48-Jährige. Die Folge: Burn-out. Das Comeback der Kelly Family ("We Got Love") im Jahr 2017 habe sie sich dennoch gewünscht. "Das Singen innerhalb der Familie war wunderschön", stellte Patricia Kelly klar. Sie habe sogar dafür gebetet, dass die Familie wieder zusammenkomme. 2019 folgt die nächste Tour samt Jubiläumsalbum.