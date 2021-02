Die Tochter von Patrick Dempsey hat den 19. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram widmet der "Grey's Anatomy"-Star ihr einen liebevollen Post.

"Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (55) ist "stolz" auf seine Tochter Tallula. Sie feierte am gestrigen Samstag (20. Februar) ihren 19. Geburtstag. An ihrem großen Tag widmete der Schauspieler seinem ältesten Kind einen liebevollen Instagram-Post. "Meine kleine Tee [Tallula] ist erwachsen geworden. Ich bin so stolz auf dich. Ich hoffe du hattest einen schönen Tag. Ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag", schreibt Dempsey.

Dazu teilte der 55-Jährige ein gemeinsames Foto von sich und seiner Tochter, auf dem er die 19-Jährige strahlend im Arm hält. Auf einem weiteren Schnappschuss ist Tallula als Baby auf dem Schoss ihres berühmten Vaters zu sehen. Die Mutter der hübschen Blondine ist Jillian Fink (55), mit der Dempsey seit 1999 verheiratet ist. Neben Tallula sind die beiden Eltern der Zwillingssöhne Sullivan und Darby (beide 14).

Patrick Dempsey war von 2005 bis 2015 als Derek "McDreamy" Shepherd in der US-Serie "Grey's Anatomy" (seit 2005) zu sehen. 2020 feierte er in den USA in der 17. Staffel ein überraschendes Comeback. In Deutschland erscheinen die Folgen mit etwas Verzögerung - auf eine Ausstrahlung 2021 sollten sich Fans aber freuen können.