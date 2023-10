Schauspieler Patrick Duffy meldet sich nach dem Tod von Suzanne Somers mit einem emotionalen Statement zu Wort.

Patrick Duffy (74) trauert um seine langjährige Freundin Suzanne Somers (1946-2023). "Wie alle, die sie kannten, machte mich die Nachricht vom Tod meiner lieben und guten Freundin Suzanne fassungslos. Für einen kurzen Moment konnte ich es nicht glauben. Aber sie ist tatsächlich gestorben", begann der Schauspieler in einer Erklärung an das "People"-Magazin. "Meine Aufgabe ist es nun, am Straßenrand zu bleiben, während sie weiterfährt", fügte er hinzu.

Duffy erinnerte sich in seinem Statement zudem an einige Dinge, die er am meisten vermissen werde. Darunter "die Telefonate, die E-Mails, die Besuche sowie das Essen und das Lachen". Die beiden Schauspieler lernten sich 1991 während der Dreharbeiten zu der US-Serie "Step by Step" ("Eine starke Familie") kennen. Bis 1998 verkörperten sie die Eltern einer Patchwork-Familie.

In Zukunft will Duffy mit seiner Freundin vor allem durch den Buddhismus verbunden bleiben. "Der Dialog zwischen tiefgründig und nachdenklich sowie albern und frivol" gehe weiter.

Suzanne Somers ist "friedlich zu Hause" verstorben

Suzanne Somers ist vergangenen Sonntag (15. Oktober) im Alter von 73 Jahren "friedlich zu Hause" verstorben, wie ihre langjährige Pressesprecherin dem Magazin mitteilte. "Sie überlebte eine aggressive Form von Brustkrebs mehr als 23 Jahre lang", hieß es weiter.

Ihre letzten Momente verbrachte Somers umgeben von ihrem Ehemann Alan Hamel, ihrem Sohn Bruce Somers Jr. und anderen Mitgliedern ihrer unmittelbaren Familie. "Ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht, sie und Alan noch einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen", so Duffy weiter. Er sende insbesondere Somers' Familie seine Kraft und Unterstützung.

Auch Hollywood-Stars wie Goldie Hawn (77), Fran Drescher (66) und Kathy Griffin (62) trauern in den sozialen Medien um die beliebte Schauspielerin.