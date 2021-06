Die Tochter von Patrick J. Adams kam nicht nur in einer Garage zur Welt. Nein, der "Suits"-Star musste sie auch noch selbst entbinden!

Mitte Mai sind "Suits"-Schauspieler Patrick J. Adams (39) und seine Frau Troian Bellisario (35) zum zweiten Mal Eltern einer Tochter geworden. Doch erst jetzt haben sie im Podcast "Katie's Crib" von und mit Katie Lowes (39) enthüllt, an was für einen ungewöhnlichen Ort die kleine Elliot Rowena das Licht der Welt erblickt hat. Denn bis in den Kreißsaal haben es die beiden nicht mehr geschafft. Und so musste die Geburt in der Tiefgarage des Cedars-Sinai Krankenhauses in Los Angeles über die Bühne gehen.

"In dem Moment, in dem ich auf den Knopf drückte und ein Parkticket herausließ, begann sie zu schreien", erinnert sich Adams zurück. Einem Sicherheitsmann habe er die dringliche Lage dann erklärt und ihn gebeten, umgehend Ärzte in die Garage zu holen, um dort die Entbindung vorzunehmen.

Inzwischen können die beiden über die beängstigende wie absurde Situation lachen. So beschreibt Adams den Moment, als er wieder zurück zum Auto kam, mit den Worten: "Sie [Troian Bellisario] war noch immer auf allen Vieren, ihr Po in Richtung Windschutzscheibe. Ihr Hintern war genau auf der Höhe meines Gesichts, also zog ich ihr die Hose runter - und der Kopf des Kindes war direkt vor mir."

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sei ihm klar geworden, dass er das Kind selbst entbinden müsse. "Es gab keinen Platz für Panik. (...) Nach einem weiteren Mal pressen war das Baby komplett draußen. Das alles geschah in einem Zeitraum von ungefähr drei Minuten." Das große Glück des Paares war, dass sie bereits Eltern sind und Adams daher wusste, was er zu tun hatte. Er überprüfte das Genick des Neugeborenen und drehte es dann um, damit ihm keine Flüssigkeit in Mund und Nase gerät - und dann habe die Kleine auch schon losgeschrien.

Genau hier ist es passiert

Auf Instagram veröffentlichte Bellisario inzwischen auch ein Bild aus der Tiefgarage, in dem sie neben ihrem Ehemann steht und das Baby im Arm hält. Dazu schrieb sie: "Hier ist es. Genau an diesem Fleck wurde unsere Tochter geboren." Es seien ohne jeden Zweifel die "verrücktesten 15 Minuten" ihres Lebens gewesen, schreibt der "Pretty Little Liars"-Star. "Alles was zählt, ist, dass sie da und gesund ist und ich irgendwie überlebt habe." Und um eine Erkenntnis ist sie außerdem auch noch reicher: Ihr Mann "ist nicht zartbesaitet".

Patrick J. Adams und Troian Bellisario sind seit 2016 miteinander verheiratet. Die erste gemeinsame Tochter Aurora kam 2018 zur Welt - ohne vergleichbares Drama.