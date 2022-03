Patrick Mahomes hat Ja gesagt. Der Spieler der Kansas City Chiefs und seine Partnerin Brittany Matthews haben auf Hawaii geheiratet.

Patrick Mahomes (26) hat seine Verlobte Brittany Matthews (26) an diesem Samstag (13. März) auf Hawaii geheiratet. Der Quarterback der Kansas City Chiefs teilte in einem Instagram-Post Eindrücke der Hochzeit mit seinen Fans. Dazu schrieb er "Mr. & Mrs. Mahomes" und fügte ein weißes Herz-Emoji an.

Eine High-School-Liebe

Die Bilder zeigen das Brautpaar unter anderem in der Location am Wasser und mit seiner einjährigen Tochter Sterling Skye. Mahomes trug zu der Zeremonie einen hellgrauen Anzug, die Braut entschied sich für ein eng anliegendes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Cut-Outs. Laut "People" feierte das Paar in Maui mit Freunden, Familie und Mahomes' Teamkollegen.

Der NFL-Spieler und seine Frau haben sich bereits in der High School in Texas kennengelernt. Im September 2020 hat sich das Paar verlobt. Ihre Tochter kam im Februar 2021 zur Welt.