Patrick Schwarzenegger (24, "Love Stories") startet gerade als Schauspieler richtig durch. In dem Liebesdrama "Midnight Sun: Alles für Dich" spielt der Schauspieler seine erste große Hauptrolle. Besonders stolz auf seine Leistung ist aber vor allem seine Familie.

Bei der Premiere des Films in Hollywood wurde der 24-Jährige am vergangenen Donnerstag von seiner Mutter Maria Shriver (62) begleitet, sowie seinen beiden Schwestern Christina (26) und Katherine Schwarzenegger (28). "Es ist so aufregend für ihn und er ist so süß. Er ist so ein guter junger Mann", schwärmte seine Mutter auf dem roten Teppich im Interview mit der US-Seite "Entertainment Tonight".

Auch seine Schwester Katherine fand nur lobende Worte für ihren jüngeren Bruder: "Die ganze Familie ist so stolz auf das, was er erreicht hat. Er ist ein jetzt ein Mann, ein Erwachsener", so die 28-Jährige. Nicht anwesend war hingegen Patricks berühmter Vater Arnold Schwarzenegger (70, "The Expendables 3"). Er hatte allerdings bereits im Dezember 2017 auf Instagram verkündet, wie stolz er auf seinen Sohn ist: "Ich kann es kaum erwarten, bis er in seiner großen Hauptrolle am 23. März im Kino zu sehen ist. Ich liebe dich Patch!"

Seine Eltern waren immer für ihn da

Der Star des Abends war vor allem glücklich, dass er mit seinem eigenen Projekt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht: "Normalerweise bin ich auf dem roten Teppich wegen eines Projekts meines Vaters oder meiner Mutter. Es ist sehr aufregend, sie hier bei mir zu haben", so Schwarzenegger. Seine Eltern seien immer für ihn da gewesen und hätten immer einen guten Ratschlag für ihn gehabt: "Egal ob es darum ging ein Sohn zu sein, ein Student, ein Schauspieler, ein Geschäftsmann oder was auch immer", so der 24-Jährige.

Patrick Schwarzenegger ist der gemeinsame Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver. In "Midnight Sun: Alles für Dich" verbringen US-Sängerin Bella Thorne (20) und Shooting-Star Patrick Schwarzenegger in der Jugendromanze zusammen die Zeit ihres Lebens - bis ein Schicksalsschlag alles verändert. Der deutsche Kinostart ist der Ab 22. März.