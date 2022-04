Der ehemalige Oasis-Gitarrist Paul Arthurs hat eine Krebsdiagnose erhalten, wie er seinen Followern auf Twitter erklärte.

Paul Arthurs (56), der ehemalige Gitarrist von Oasis, hat Krebs. Bei ihm sei ein Tumor im Rachen diagnostiziert worden, teilte er auf Twitter mit. Er schrieb, dass er für eine Weile eine Pause einlegen werde. Bei ihm sei ein Tonsillenkarzinom gefunden worden. "Aber die gute Nachricht ist, dass es behandelbar ist und ich bald mit einer Behandlung beginnen werde. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht."

Der Musiker, der als "Bonehead" bekannt ist, sollte Medienberichten zufolge im Sommer mit Liam Gallagher (49) bei großen Konzerten in Manchester und Knebworth auftreten. Gallagher twitterte: "Ich sende große Liebe an den einzigartigen Bonehead und seine Familie und wünsche dir eine schnelle Genesung".

Mitbegründer von Oasis

Arthurs gründete zusammen mit Gallagher die Band Oasis. Gallaghers Bruder Noel (54) schloss sich ihnen bald darauf an. Arthurs nahm drei Alben mit der Gruppe auf, darunter "Definitely Maybe" und "(What's the Story) Morning Glory?", bevor er 1999 während der Aufnahme des vierten Albums "Standing on the Shoulder of Giants" aus der Band ausstieg.

Von 2013 bis 2014 war er Mitglied von Liam Gallaghers Band Beady Eye. Arthurs spielte während Gallaghers Solokarriere auch häufig live mit dem Star, zuletzt 2021 bei Festivals. Arthurs gründete zudem die Gruppe Parlour Flames und arbeitete als Radio-DJ.