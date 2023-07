Paul McCartney gratuliert auf Instagram zwei "Helden" seines Lebens zum Geburtstag: Ex-Beatle Ringo Starr und seinem verstorbenen Vater.

Paul McCartney (81) hat am Freitag einen ganz besonderen Geburtstags-Post abgesetzt, der sich gleich an zwei "Helden" seines Lebens richtet, wie der Ex-Beatle betonte: seinen verstorbenen Vater James McCartney (1902-1976) und seinen ehemaligen Bandkumpanen Ringo Starr (83).

Beide Männer erblickten am gleichen Datum - nämlich dem 7. Juli - das Licht dieser Welt. "Ich wünsche zwei meiner Helden alles Gute zum Geburtstag" schreibt McCartney zu einem Post, der Fotos der beiden Männer beinhaltet. Auf einem ist Starr zu sehen, der auf einer Treppe sitzt und das Peace-Zeichen in die Kamera zeigt. Ein weiteres Bild in Schwarz-Weiß zeigt den verstorbenen Vater McCartneys, der mit Frau und Kind für ein Familienfoto posiert.

"Es ist der Geburtstag von Ringo und von meinem Vater, also lasst uns einen großartigen Tag haben, um diese zwei großartigen Menschen zu feiern", schreibt McCartney dazu. Und beendet den Post schlicht mit seinem Vornamen, "Paul".

Ringo Starr fühlt sich noch immer wie 27

Der nun 83-jährige Schlagzeuger hatte im Geburtstagsgespräch mit "People" gerade erst zugegeben, dass er sich im Kopf noch immer wie 27 fühle. "Weisheit ist ein großes Wort. Älterwerden passiert, und man versucht, sich selbst beschäftigt zu halten", so Starr.

Die Geburtstagstradition, die ihn seit 2008 durch sein Leben begleitet, ließ Starr auch dieses Jahr nicht ausfallen. Zu Starrs Geburtstag am 7. Juli wünschen sich Fans jedes Jahr in den sozialen Netzwerken, untereinander oder auf Starrs "Peace and Love"-Event um Punkt 12:00 Uhr mittags "Frieden und Liebe". Dieses Jahr fand das Fest dazu im Capitol Records Tower mit Konzerten von Sara Watkins (42), Ben Kyle (42) von Romantica und der Band The Jacks statt.