Mit 78 Jahren gehört Paul McCartney zur Corona-Risikogruppe. Sobald es für ihn möglich sei, will sich der frühere Beatle impfen lassen.

In Großbritannien werden auch die ersten berühmten Personen geimpft, darunter Schauspieler Ian McKellan, der sich dabei fotografieren ließ. Auch Paul McCartney gehört mit 78 Jahren zur Corona-Risikogruppe. Und er wird sich ebenfalls impfen lassen, wie der Musiker jetzt der britischen Zeitung "The Sun" verraten hat.

Paul McCartney freut sich auf die Impfung

"Der Impfstoff wird uns da rausholen. Ich denke, wir werden es überstehen, ich weiß, dass wir es überstehen werden, und das mit dem Impfstoff ist eine tolle Nachricht. Ich werde ihn haben, sobald es mir erlaubt wird", sagte McCartney.

Die Lockdown-Regelungen in Großbritannien hält er für ein Problem. "Ich meine, es wird noch eine Weile sehr schwierig sein, denn man kann nicht einfach ein ganzes Land abriegeln, außer man ist China. Wir können diese Art von Unfreiheit nicht haben, wir sind alle dazu erzogen worden, diese große Freiheit zu genießen, die wir in einer Demokratie haben", erklärte er.

McCartney will wieder auftreten

"Wenn also jemand sagt, besonders zu jüngeren Leuten, 'Schaut, ihr müsst am Samstagabend einfach zu Hause bleiben', kann ich mir nicht vorstellen, dass all die Mädchen, die man in Liverpool in der eisigen Kälte in den winzigsten Mini-Röcken an einem Samstagabend mitten im Winter sieht, ich bin mir nicht sicher, ob man zu ihnen sagen kann, 'Schaut, ihr müsst zu Hause bleiben'", fügte er hinzu.

Am liebsten würde er bald wieder auf der Bühne stehen, weiß aber auch, dass Veranstaltungen wie das Glastonbury-Festival leicht zu Superspreader-Events werden können. Umso wichtiger, die Bevölkerung schnell zu impfen. "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen sagte, nachdem er die Impfung bekommen hatte, er sei "euphorisch" und reckte einen Daumen in die Höhe. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis seine Fans auch Sir Paul so sehen können.

Verwendete Quelle: "The Sun"