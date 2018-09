Sein Tod bewegt auch fast fünf Jahre später noch die Welt: Schauspieler Paul Walker ("Fast & Furious") kam am 30. November 2013 bei einem Autounfall ums Leben. Er war damals 40 Jahre alt. Am 12. September hätte er seinen 45. Geburtstag feiert. An diesem besonderen Tag meldete sich sein kleiner Bruder Cody Walker (30) via Instagram zu Wort. Er erinnerte mit rührenden Worten an seinen großen Bruder.

"Es fühlt sich an wie ein Teil von ihm"

"Du wärst heute 45, Bro", beginnt Cody Walker seinen emotionalen Post. "Wir lieben dich, vermissen dich und versuchen, dich so gut wie möglich zu ehren. Du warst großzügig, fürsorglich und ein knallharter Typ. Du hast immer mit Taten statt mit Worten den Ton angegeben und warst eine Inspiration für so viele auf der ganzen Welt", schreibt der 30-Jährige.

Außerdem ehrt Cody Walker das Engagement seines Bruders für seine Organisation Reach Out Worldwide (ROWW). Die Organisation konzentriert sich darauf, im Katastrophenfall erste Hilfe zu leisten. Cody Walker engagiert sich ebenfalls für ROWW und erklärt in dem Video, das er mit seinen rührenden Worten veröffentlicht hat, dass seine Tätigkeit für die Organisation sein Leben verändert habe.

ROWW sei für ihn und seine Familie sehr wichtig, so Cody Walker. "Es fühlt sich an wie ein Teil von ihm, den er zurückgelassen hat", erklärt er. In dem Video kommen auch Archivaufnahmen des verstorbenen Paul Walker vor - er in Aktion für ROWW. Der Schauspieler bedankt sich zudem für die Unterstützung, die seiner Organisation entgegengebracht werde.