"Ich erlebe manchmal so tolle Sachen. Dann sehe ich mich um und alle sind nur mit ihrem Handy beschäftigt. Deshalb bin ich ein bisschen provokativ und mache es gar nicht, weil ich das so schade finde. Denn dadurch geht so viel verloren."

Schnell mal durch Facebook scrollen? Das kommt für "Bad Banks"-Star Paula Beer (23) nicht infrage. Denn wer ständig am Smartphone klebt, dem entgeht in den Augen der Schauspielerin jede Menge, wie sie den "Stuttgarter Nachrichten" im Interview verraten hat. Auf die Frage, warum sie keinen Facebook-Account besitze, antwortete sie: "Ich hatte ihn in der Schulzeit, um dort Nachrichten zu schreiben. Irgendwann hat niemand mehr auf meine E-Mails geantwortet, weil es einfach out war. Aber ich fand es auch nicht richtig. Wenn man es nicht mal mehr schafft, einen anzurufen und lieber über Facebook schreibt. [...]".