Eddie Vedder, Frontmann von Pearl Jam, bei einem Konzert in London. Die Band musste einen Auftritt in Wien absagen. Vedders Stimme wurde durch den Rauch von Waldbränden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Hitzewelle in Europa hat unangenehme Auswirkungen auf Eddie Vedder, Frontmann der Rockband Pearl Jam. Vedders Stimme wurde bei einem Auftritt dermaßen beeinträchtigt, dass die Band mindestens ein Konzert absagen muss.

Noch bis Ende Juli soll die Europatournee von Pearl Jam gehen, die die Band unter anderem bereits nach Frankfurt und Berlin führte. Doch ob die verbliebenen Konzerte stattfinden können, ist unklar. Denn die Hitzewelle in Europa hat Auswirkungen auf die Band, allen voran Frontmann Eddie Vedder. Wie die Band am Mittwoch mitteilte, musste das für den Abend geplante Konzert in der Wiener Stadthalle kurzfristig abgesagt werden.

"Für alle, die sich heute auf eine großartige Pearl-Jam-Show in Wien gefreut haben – wir auch. Allerdings wurde durch die extremen Wetterbedingungen beim letzten Konzert in Paris die Stimme von unserem Sänger Ed Vedder in Mitleidenschaft gezogen", teilte die Band auf Instagram mit. Hitze, Staub und der Rauch von Waldbränden in der Nähe hätten zu diesen Umständen geführt. Vedder habe bereits Ärzte konsultiert, die Stimmbänder sich aber noch nicht erholt. "Als Band tut es uns furchtbar leid und wir haben nach Möglichkeiten gesucht, heute aufzutreten. Und auch Ed möchte auftreten, aber seine Stimme ist momentan einfach nicht verfügbar." Dass das Konzert wiederholt wird, ist ausgeschlossen. Die Band verwies darauf, dass der Eintrittspreis erstattet wird. Ob die letzten drei Europa-Konzerte in Prag und an zwei Nächten in Amsterdam stattfinden, ist bislang noch unklar. Anfang September startet dann die Nordamerika-Tournee.

Pearl Jam trat am Sonntag in Paris auf

Pearl Jam war am Sonntag als Main Act beim Lollapalooza in Paris aufgetreten. Zum Line-Up bei dem Festival mit 130.000 Besuchern gehörten auch Imagine Dragons, David Guetta und Megan Thee Stallion. In nahezu unveränderter Besetzung tritt die Rock-Band seit den frühen 90er Jahren auf und wurde damals neben Nirvana zu den Superstars der Grunge-Ära. Alleine das Debüt-Album "Ten" verkauft sich über 15 Millionen mal und hielt sich über fünf Jahre in den US-Charts, wo es Diamant- und dreifachen Platin-Status erreichte. Die folgenden drei Alben landeten jeweils auf Platz 1 der US-Charts, alle elf Alben der Band schafften es in den USA bislang unter die Top 10, in Deutschland unter die Top 15. Ende 2016 wurde Pearl Jam in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.