Star aus "The Last of Us" Pedro Pascal postet LGBTQIA-Flagge – und löst damit leidenschaftliche Reaktionen aus

von Luisa Schwebel Auf Instagram hat Pedro Pascal drei Bilder von Transgender- und Regenbogen-Flaggen gepostet. Dazu zitierte er einen Bob-Dylan-Songtext. Welche Botschaft der "Last of Us"-Star damit sendet.

Pedro Pascal ist der Star der Stunde. In der post-apokalyptischen Welt in "The Last of Us" kämpft er derzeit gegen von einem Pilz Infizierte und in der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" verkörpert er den Mandalorian Din Djarin. Seine Reichweite abseits der TV-Geräte nutzt der chilenisch-amerikanische Schauspieler aber gerne für andere Zwecke.

Pedro Pascal postete Transgender- und Regenbogenflaggen

Auf Instagram postete Pascal jüngst drei Fotos von Transgender- und Regenbogen-Flaggen, die LGBTQIA repräsentieren. "The answer my friend is blowin' in the wind", schrieb er dazu. Mit dem Songtext von Bob Dylan will Pedro Pascal wohl sagen, dass die Antwort ganz einfach ist: Er unterstützt die LGBTQIA-Community. Doch das Posting sorgte für eine Diskussion.

Von Co-Star Bella Ramsey gab es gleich zwei unterstützende Kommentare, genauso von "Wonder Woman" Gal Gadot und "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner. "Und ich dachte du könntest nicht noch perfekter werden", schrieb eine Nutzerin. Doch der Beitrag sorgte bei manchen Pascal-Fans für Wut. "Prominente sollten solche Dinge nicht zur Schau stellen. Man kann unterstützen, wen man will, aber damit verprellt man die Hälfte seiner Fangemeinde. Lass die Politik aus dem Spiel. Ich mag deine Persönlichkeit sehr", monierte einer der Kritiker. "Es ist okay, wir wissen, dass du das nur postest, um deinen Job zu behalten und nicht gecancelt zu werden", so ein anderer.

Andere wiederum fragten sich, ob der 47-Jährige mit dem Posting selbst sein Coming-Out verkünde. Über das Privatleben des TV-Stars ist wenig bekannt. Wer sein Leben und sein öffentliches Auftreten jedoch schon länger verfolgt, der weiß, dass Pascal sich immer wieder für Trans-Rechte einsetzt.

Seine Schwester ist trans

Seine jüngste Schwester Lux Pascal erzählte Anfang 2021, dass sie Transgender sei und Hormone einnehme. Ihr Bruder sei "ein wichtiger Teil von all dem [gewesen]. Er ist auch ein Künstler und hat mir als Ratgeber gedient. Er war einer der ersten, der mir die Werkzeuge in die Hand gab, die meine Identität geformt haben", erzählte Lux Pascal dem Magazin "Ya".

Pascals Posting kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. In den USA wird der Hass gegen Trans-Menschen größer, auch in der Politik. So unterzeichnete der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, gerade erst ein Gesetz, mit dem Drag-Shows für Minderjährige verboten werden sowie ein Gesetz, das Minderjährigen verbietet, Pubertätsblocker und Hormonbehandlungen verschrieben zu bekommen.

Quellen: Instagram / "Ya" via "People"