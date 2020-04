Peer Kusmagk (44) und Janni Hönscheid (geb. 1980) sind zurück in Deutschland. Nach einer "sehr, sehr langen und anstrengenden Reise mit vielen Hindernissen" ist das Paar mit seinen beiden Kindern in Potsdam angekommen. Wie es auf dem gemeinsamen Instagram-Account weiter heißt, konnten sie Costa Rica "dank der tollen Unterstützung des Auswärtigen Amts" verlassen. "Erschöpft, aber glücklich", so das Fazit - noch mit Foto vom Flughafen.

Endlich zuhause!

Das Gefühl der Erleichterung schwingt auch im neuesten Post mit: "Zu Hause. Ankommen hat sich für uns selten so gut angefühlt wie nach diesem Trip. Und auch wenn niemand gerade weiß, wo uns alle diese unerwartete Reise noch hinführen wird, steht eines jedoch jetzt schon fest: Sie wird uns am Ende alle enger zusammenführen." Illustriert wird die Nachricht an die 67.600 Abonnenten mit einem Kuss-Foto des Paares.

Auch auf Janni Hönscheids eigenem Instagram-Kanal macht die Surferin klar, warum sich "diese ersten Tage zurück so gut anfühlen". Sie erklärt: "Die letzten zwei Wochen auf der Reise hatten wir jeden Tag so viel zu entscheiden, zu überlegen, hingen an den Nachrichten, in Telefonleitungen, und waren so hin und her gerissen..." Außerdem hätten sie immer versucht, alles so gut wie möglich von den Kindern fernzuhalten - und dieses Doppelleben sei sehr anstrengend gewesen.

Ingwer, Vitamin C und Yoga

Und wie geht es jetzt weiter? "Wir trinken super viel Ingwer, essen viel Vitamin C, und versuchen so viel wie möglich Zuhause zu bleiben, einmal am Tag geht es an die frische Luft", beschreibt Hönscheid den Corona-bedingten Alltag zurück in Deutschland. In der Story zeigt sie sich außerdem beim Yoga. Die Isolation und das gleichzeitige permanente Zusammensein mit der Familie machen ihr offenbar keine Sorgen, denn sie schreibt auch: "Nun sind Körper und Seele endlich wieder an einem Ort, und wir sind überglücklich, eine unbeschwertere Zeit mit den Kindern und mit uns haben zu können", lässt sie ihre 105.000 Abonnenten wissen.

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind seit 2016 ein Paar. Sie hatten sich bei den Dreharbeiten für die Reality-TV-Show "Adam sucht Eva" (RTL) kennengelernt. Im August 2017 kam Söhnchen Emil-Ocean zur Welt, im Juni 2019 Töchterchen Yoko.