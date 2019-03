Moderator Peer Kusmagk (43) und Profi-Surferin Janni Hönscheid (28) haben das Geschlecht ihres nächsten Babys enthüllt: ihr zweites Kind wird ein Mädchen, wie sie in einem Video bekannt geben, das auf "Bunte" zu sehen ist.

Das Paar, das sich 2016 in der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" kennengelernt hat, zelebriert die Bekanntgabe in dem Video regelrecht: Mit alkoholfreiem Sekt, Söhnchen Emil-Ocean (1) und viel Aufregung öffnen sie den Brief der Frauenärztin erst am See in Potsdam. Die Freude ist riesig: "Ich denke eine Tochter verändert mich als Vater noch mal sehr und weckt meinen Beschützerinstinkt", so Peer laut "Bunte".

Wie die beiden in dem Video verraten, steht der Name des Kindes übrigens auch schon fest - sie hatten sich schon im Vorfeld auf Namen für beide Geschlechter geeinigt. Verraten wird der dann aber bestimmt erst im nächsten Video. Mit ihrem eigenen Kanal "Janni und Peer" auf der Videoplattform YouTube lassen die zwei ihre Fans auch an ihrem Familienleben teilhaben.