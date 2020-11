Der Corona-Pandemie zum Trotz fanden am Sonntag die "People's Choice Awards" in Kalifornien statt. Hier die wichtigsten Gewinner des Abends.

Am vergangenen Sonntag wurde in Santa Monica, Kalifornien, die 46. Ausgabe der "People's Choice Awards" ausgetragen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Event in diesem Jahr vor einem virtuellen Publikum statt. Als Moderatorin war Demi Lovato (28) live vor Ort, auch einige Showacts wie Justin Bieber (26) gaben sich die Ehre. Insgesamt wurden über 40 Preise in den Kategorien Film, TV, Fashion und Musik vergeben, über die allesamt das Publikum abgestimmt hatte. Hier die wichtigsten Gewinnerinnen und Gewinner des Abends.

Die drei Sonderpreise des Abends gingen an Komiker Tyler Perry (51, "Champion des Jahres"), Popstar Jennifer Lopez (51, "Ikone des Jahres") und Schauspielerin Tracee Ellis Ross (48, "Mode-Ikone des Jahres"). Gleich doppelt durfte sich Will Smith (52) freuen: Sein Film "Bad Boys for Life" heimste den Preis als "Film 2020" ein, zudem wurde er zum "Männlichen Filmstar 2020" gekürt. Er setzte sich damit unter anderem gegen Tom Hanks (64), Chris Hemsworth (37) und Robert Downey Jr. (55) durch. Das weibliche Pendant wurde Tiffany Haddish (40) für den Film "Like A Boss". Die Netflix-Produktion "The Kissing Booth 2" wurde als beste Komödie, "Hamilton" als bestes Drama und etwas überraschend "Mulan" als bester Actionstreifen geehrt.

Die üblichen Verdächtigen im TV

Gegen eine Vielzahl an würdigen TV-Vertretern setzte sich letztendlich die Krankenhausserie "Grey's Anatomy" als "Show 2020" durch, Ellen Pompeo (51) ging außerdem als weiblicher TV-Star 2020 hervor. Gleiches Bild in der extra geführten Drama-Sparte: Hier wurde diese Ehre "Riverdale" zuteil, Hauptdarsteller Cole Sprouse (28) wurde zudem zum männlichen TV-Star des Jahres ernannt. Sofía Vergara (48) erhielt für "Modern Family" den Award als bester Comedy-Star im TV.

Wegen des Arbeitsklimas ihrer Talkshow befand sich Ellen DeGeneres (62) zuletzt massiv in der Kritik. Dennoch wurde ihre Show wieder zum besten Talk-Format der USA gewählt, wofür sich die Moderatorin brav beim virtuellen Publikum bedankte.

Preise für Bieber und Grande

Als "The Female Artist of 2020" wurde Ariana Grande (27) gewählt, die sich gegen immens namhafte Konkurrenz durchsetzen musste - etwa Billie Eilish (18), Lady Gaga (34), Miley Cyrus (27) oder Taylor Swift (30), um nur einige zu nennen. Bei den Männern triumphierte Justin Bieber in dieser Kategorie. Die musikalischen Abräumer des Abends waren jedoch die Mitglieder der südkoreanischen Boyband BTS. Sie wurden zur Gruppe des Jahres gekürt, hatten mit "Map of the Soul: 7" sogleich auch das beste Album und mit "Dynamite" auch noch den besten Song des Jahres gestellt. Und auch das Musikvideo des Hits wurde ausgezeichnet.