Pep Guardiola (49) trauert um seine Mutter. Wie der Fußballverein Manchester City, für den der Star-Trainer seit 2016 tätig ist, am Montag via Twitter bekannt gab, sei Dolors Sala Carrió im Alter von 82 Jahren in der Nähe von Barcelona gestorben. Offenbar hatte sie sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert.

"Alle, die mit dem Club in Verbindung stehen, senden Pep, seiner Familie und all seinen Freunden in dieser äußerst schmerzlichen Zeit ihr tief empfundenes Mitgefühl", heißt es von Seiten des britischen Premier-League-Clubs. Guardiola selbst hat sich zu seinem Verlust bislang nicht geäußert.

Spanien schwer vom Coronavirus betroffen

Guardiola ist einer der Menschen, die sich in Zeiten der Coronavirus-Pandemie äußerst spendabel zeigen. So spendete er etwa eine Million Euro an die Angel Soler Daniel Foundation sowie das Medical College in Barcelona, Spanien, um den Kauf von dringend benötigten Geräten zu ermöglichen. "The Guardian" berichtete. In der Heimat des Star-Trainers sind bislang laut Angaben der Johns-Hopkins-Universität über 135.000 Corona-Infektionen registriert worden. Rund 13.000 Menschen starben vor Ort an den Folgen des Virus, über 40.000 Menschen gelten als geheilt.