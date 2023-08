Star-Trainer Pep Guardiola wird Manchester City einige Zeit lang fehlen. Der Spanier musste sich einer Rücken-OP unterziehen.

Der spanische Erfolgscoach Pep Guardiola (52) vom Triple-Sieger Manchester City hat sich am heutigen Tag einer Rückenoperation unterzogen. Das teilte sein Verein auf der hauseigenen Webseite mit. Der ehemalige Bayern-Trainer habe sich in Barcelona unters Messer gelegt. Wörtlich ist von einer "routinemäßigen Notoperation" die Rede, die nötig geworden sei, da der 52-Jährige "seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen" gelitten habe.

Pep Guardiola fällt wohl drei Wochen lang aus

Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Nun werde sich Guardiola "in Barcelona erholen und rehabilitieren". Die OP wurde von Dr. Mireia Illueca vorgenommen. Guardiolas Aufgaben bei Manchester City wird in der Zwischenzeit Co-Trainer Juanma Lillo (57) übernehmen. Der Verein erwartet, dass sein Coach nach der Länderspielpause vom 4. bis 12. September zurückkehren wird. Dadurch würde der Trainer zwei Ligapartien verpassen. Die Gruppenphase der Champions League beginnt in dieser Spielzeit am 19. und 20. September.

Manchester City ist erfolgreich in die neue Saison gestartet

Guardiolas Assistent Lillo hatte in der vergangenen Saison noch den Katar-Klub Al-Sadd trainiert. Von 2020 bis 2022 war er allerdings schon Assistenztrainer unter Guardiola gewesen. Jetzt wird er das Team während der Trainingseinheiten sowie in den beiden anstehenden Spielen gegen Sheffield United am 27. August und Fulham am 2. September betreuen.

Der englische Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger ist erfolgreich in die neue Spielzeit auf der Insel gestartet. Burnley konnte mit 3:0 geschlagen werden, Newcastle mit 1:0. Damit liegt das Team punktgleich mit Arsenal und Brighton an der Spitze der Tabelle. Auch den Uefa Super Cup gewann Manchester City mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Sevilla. "Alle bei Manchester City wünschen Pep eine baldige Genesung und freuen sich darauf, ihn bald wieder in Manchester zu sehen", heißt es noch in der offiziellen Erklärung des Vereins.