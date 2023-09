Der ägyptische Geschäftsmann ist gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.

Der ehemalige Besitzer des Londoner Edelkaufhauses Harrods und des Fußballvereins Fulham FC, Mohamed Al Fayed, ist tot. Der ägyptische Geschäftsmann starb im Alter von 94 Jahren, wie der Londoner Fußballclub am Freitagabend auf seiner Webseite mitteilte.

In Deutschland war Al Fayed auch durch die Verbindung seines ältesten Sohnes Dodi Al Fayed mit der verstorbenen Prinzessin Diana bekannt. Die beiden starben am 31. August 1997 in einem Autounfall in Paris.

Mohamed Al Fayed sei bereits am Mittwoch friedlich gestorben, hieß es in einer von dem Fußballverein verbreiteten Mitteilung der Familie. "Er hatte einen langen und erfüllten Ruhestand im Kreise seiner Angehörigen", hieß es darin weiter.