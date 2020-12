"Saturday Night Live" hat sich eine Weihnachtsparodie einfallen lassen. Pete Davidson wünscht sich eine PS5 und Eminem ist auch dabei.

In einer neuen Parodie des US-Kultformats "Saturday Night Live" bekommt der Weihnachtsmann seinen eigenen "Stan". Angelehnt an den bekannten gleichnamigen Song von Rapper Eminem (48) und das dazugehörige Musikvideo schlüpft Schauspieler und Komiker Pete Davidson (27) in die Rolle von Stu, eines besessenen Santa-Fans, der sich nichts sehnlicher zu Weihnachten wünscht als eine PlayStation 5.

Während Davidson den ursprünglichen Part von Eminem als Rapper übernimmt, taucht der langjährige Hitgarant am Ende des Sketches noch selbst auf. Stu geht leer aus und bekommt kein Geschenk von Santa, Eminem kann sich unterdessen über die PS5 freuen, die Stu sich gewünscht hatte. Auch die Sängerin Dido (48), auf deren Song "Thank You" der Refrain von "Stan" basiert, und Elton John (73), der das Lied mit Eminem bei den Grammys 2001 performt hat, werden parodiert.

Was ist ein "Stan" und gibt es die PS5 zu Weihnachten?

Die Fangemeinde von Eminem bezeichnet sich seit geraumer Zeit selbst oftmals als "Stans". Der Begriff findet sich seit wenigen Jahren sogar im Oxford English Dictionary als Beschreibung für einen besessenen Fan.

Wie Stu dürften die meisten Gamer zu Weihnachten keine PS5 unter dem Weihnachtsbaum finden. Da die Nachfrage nach der neuen Konsole so hoch ist, ist es Sony bisher nicht möglich, für genügend Nachschub zu sorgen. Zwar sollen laut dem Unternehmen "noch vor Jahresende mehr PS5-Lagerbestände bei Einzelhändlern eingehen", ob dies aber die gesamte Nachfrage abdecken kann und ob die Konsolen dann auch rechtzeitig zu Heiligabend verfügbar sind, ist fraglich.