Nach seinem Unfall im März: Pete Davidson muss wegen rücksichtslosen Fahrens unter anderem 50 Sozialstunden leisten.

Pete Davidson (29) muss nach seinem Autounfall Sozialstunden ableisten. Dies berichtete "Page Six" unter Berufung auf eine Quelle aus der Bezirksstaatsanwaltschaft des Los Angeles County. Der Comedian war im März dieses Jahres in Los Angeles mit seinem Auto in ein Haus gekracht. Er musste sich wegen "rücksichtslosem Fahren" vor Gericht verantworten.

Sozialdienst auf der Feuerwache seines verstorbenen Vaters?

Neben den 50 Stunden Sozialdienst muss Pete Davidson eine zwölfstündige Verkehrsschulung besuchen. Außerdem wird ihm in einem Krankenhaus oder einer Leichenhalle gezeigt, welche Auswirkungen rücksichtsloses Fahren haben kann. Wenn der ehemalige "Saturday Night Live"-Star diese Bedingungen erfüllt, werde er nicht strafrechtlich belangt, hieß es.

Den Sozialdienst darf Pete Davidson demnach auf der Feuerwache absolvieren, in der sein Vater einst arbeitete. Scott Davidson starb am 11. September 2001 beim Einsatz nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York. Sein Sohn war damals sieben Jahre alt. Der Komiker ist in seinen Programmen immer offen damit umgegangen, wie der Tod seines Vaters seine Psyche beeinträchtigt hat.

Pete Davidson: Stationäre Behandlung wegen psychischer Probleme

Erst vor wenigen Wochen hatte ebenfalls "Page Six" berichtet, dass Pete Davidson aufgrund psychischer Probleme in stationärer Behandlung sei. 2018 gab der Schauspieler bekannt, dass bei ihm eine Borderline-Störung diagnostiziert worden sei. Außerdem soll er aufgrund des Todes seines Vaters an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Der Unfall, wegen dem Pete Davidson nun Sozialstunden leisten muss, ereignete sich am 4. März 2023. Davidson soll in einem Wohngebiet unterwegs gewesen sein, als sein Mercedes aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abkam, so die Vorwürfe. Alkohol oder Drogen sollen nicht im Spiel gewesen sein. Davidson saß am Steuer. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt.