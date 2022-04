Kim Kardashians und Pete Davidsons Beziehung wird ernster. In einem Interview sprach die Unternehmerin jetzt darüber, wie glücklich sie zurzeit sei.

Die Beziehung von Kim Kardashian und Pete Davidson wurde anfangs von vielen belächelt und nicht allzu ernst genommen. Kardashian hatte sich gerade erste von Kanye West getrennt, Davidson machte mit diversen Frauengeschichten auf sich aufmerksam. Und dazu kam noch der große Altersunterschied der beiden von 13 Jahren, an dem sich so manch Social-Media-Kritiker störte.

Die Beziehung von Kim Kardashian und Pete Davidson wird ernster

Dass zwischen ihnen mehr ist als nur eine kurze Affäre, haben die beiden mittlerweile bewiesen. Kürzlich lernte Kardashian Davidsons Familie in Staten Island kennen. Und auf Fotos, die das Promiportal "TMZ" veröffentlichte, ist Davidson zu sehen, wie er in einem Auto gemeinsam mit Kardashians ältester Tochter North fährt. Zumindest eines der vier Kinder hat den neuen Freund der Unternehmerin also bereits kennengelernt.

Wie glücklich sie ist, darüber sprach Kardashian jetzt mit der US-amerikanischen Moderatorin Robin Roberts. "Ich meine, ich bin ein Beziehungsmensch, ganz klar. Ich würde nicht mit jemandem zusammen sein, wenn ich nicht vorhätte, viel Zeit mit ihm zu verbringen", sagt Kardashian in einem vorab veröffentlichtem Trailer zur Sendung. "Natürlich möchte ich mir Zeit lassen, aber ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden und es ist so ein gutes Gefühl, einfach in Frieden zu sein", erklärt sie. In dem Beitrag kommen außerdem Kardashians Mutter sowie ihre Schwester, Khloé Kardashian, zu Wort. "Er bringt sie einfach zum Lachen, und sie lacht die ganze Zeit", sagt sie über die Beziehung ihrer älteren Schwester.

Zufrieden nach Trubel mit Kanye West

Einfach nur lachen und zufrieden sein – dass Kim Kardashian sich das wünscht, ist nicht schwer nachzuvollziehen. Ihre Trennung von Ex-Mann Kanye West verlief alles andere als reibungslos. Seit Monaten beschimpft der Musiker die Mutter seiner Kinder (und auch Davidson) öffentlich. Er wirft ihr nicht nur vor, eine schlechte Mutter zu sein, sondern auch, seine Kinder von ihm fernzuhalten. Zuletzt wurde West von Instagram gesperrt, nachdem er seinen Account dort nutzte, um Drohungen auszusprechen und rassistische Tiraden von sich zu geben.

Quellen: "Page Six" / "TMZ"

ls